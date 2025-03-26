Ливни накроют юг Казахстана: прогноз погоды на 27 марта

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в предстоящий четверг, 27 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

"Только на юго-западе, юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются в ночные часы осадки (дождь и снег), днем – дождь, на юге – сильный дождь. На востоке, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке – туман". РГП "Казгидромет"

Из гидрологического прогноза следует, что в ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках севера и востока ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – заключили синоптики.

Материал по теме Тепло вернется в Астану, Алматы и Шымкент

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 27, 28 и 29 марта 2025 года по Казахстану. Из него следует, что в республику возвращаются 25-градусный мороз, дожди и снег. Подробнее об этом здесь.