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Общество

Дожди, туман и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 20 марта

Дожди, туман и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 20 марта, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 18:14 Фото: unsplash
О погоде на предстоящий четверг, 20 марта 2025 года, рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается на западе, юге, востоке страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, северо-западе, севере, в центре Казахстана прогнозируется дождь", – проинформировали в РГП "Казгидромет".

Также сообщается, что на западе, севере, в центре республики ожидается туман, на севере, юго-востоке, в центре – усиление ветра, на севере – гололед.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 18:14
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Ранее синоптики рассказали, что с 20 по 22 марта 2025 года на Казахстан вновь надвигаются морозы, дожди и снег.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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