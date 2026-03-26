Туман и дождь придут в регионы Казахстана 27 марта
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о предстоящей погоде на пятницу, 27 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Известно, что из-за влияния обширного антициклона на большей части территории страны погода будет без осадков.
Лишь на западе, юге и востоке страны под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.
Кроме того, по республике прогнозируется туман, на севере, востоке и в центре – гололед, а на западе, юге, юго-востоке и в центральных регионах – усиление ветра с пыльной бурей.
Немного ранее стало известно, что Казахстан ждет резкое потепление до +30°C.
Поделитесь новостью
Читайте также
