Туман и дождь придут в регионы Казахстана 27 марта

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о предстоящей погоде на пятницу, 27 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что из-за влияния обширного антициклона на большей части территории страны погода будет без осадков.

Лишь на западе, юге и востоке страны под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.

Кроме того, по республике прогнозируется туман, на севере, востоке и в центре – гололед, а на западе, юге, юго-востоке и в центральных регионах – усиление ветра с пыльной бурей.

Немного ранее стало известно, что Казахстан ждет резкое потепление до +30°C.