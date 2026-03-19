Долги довели до крайности: казахстанец решил продать почку, но стало еще хуже

В Кокшетау осудили жителя Алматинской области за попытку незаконно продать свою почку, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда Акмолинской области 19 марта 2026 года рассказали детали дела.

"В январе 2026 года 34-летний житель Алматинской области опубликовал в социальной сети объявление о продаже собственной почки. После публикации объявления он получил предложение от жителя города Кокшетау, который добровольно оказывал содействие полиции в пресечении незаконной сделки. В феврале 2026 года подсудимый прибыл в Кокшетау для прохождения медицинского обследования и заключения сделки, но был задержан сотрудниками полиции при получении части денег от ложного покупателя", – говорится в сообщении.

В суде мужчина вину признал и объяснил, что опубликовал объявление о продаже почки, так как имеет проблемы с деньгами и долги по алиментам.

"При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние в содеянном Ж., испытывающего острую материальную нужду в силу наличия задолженности по алиментным обязательствам, отсутствие вредных последствий от совершенного преступления", – отметили в суде.

Приговором суда ему назначено 2 года условного лишения свободы, с пробационным контролем.

Приговор не вступил в законную силу.

О задержании мужчины в полиции региона рассказали в феврале 2026 года. Тогда сообщалось, что свою почку он продавал за 25 тысяч долларов.