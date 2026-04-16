Жили "по понятиям" и довели подростка до суицида: трое казахстанцев получили сроки

В Жамбылской области трех человек осудили за доведение несовершеннолетнего до самоубийства, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 16 апреля 2026 года рассказали, что в апреле прошлого года в селе Тастобе Жамбылского района ученик 9-го класса совершил самоубийство, повесившись в сарае во дворе его дома.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Подозреваемыми признали 22-летнего жителя села, а также двоих учеников 10-го и 11-го классов.

"Проведенное расследование выявило среди учащихся 7-11-х классов так называемых "неформальных лидеров", признаки романтизации криминальной субкультуры и распространение модели поведения "по понятиям", что в отдельных случаях воспринималось как норма среди молодежи. Причиной трагического события стали систематическое запугивание, психологическое давление и принуждение к труду со стороны "старшаков". В частности, в последние дни перед трагедией несовершеннолетний выполнял принудительные строительные работы в доме указанного гражданина, который в молодежной среде считался "авторитетом", – сообщили в надзорном органе.

5 сентября 2025 года уголовное дело направили в суд. Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области от 16 апреля подсудимые признаны виновными в доведении несовершеннолетнего до убийства.

Основному исполнителю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним пособникам – по 5 лет лишения свободы каждому.

Приговор не вступил в законную силу.

