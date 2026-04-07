Общество

Полиция Карагандинской области ежедневно предупреждает нарушения и приходит на помощь

Профилактические мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:39 Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
В Карагандинской области на постоянной основе проводятся масштабные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и повышение дисциплины на дорогах.

Эта работа ведется ежедневно и остается ключевым направлением деятельности полиции.

Главный акцент делается не на наказании, а на формировании правовой культуры, сознательности и ответственности граждан.

Как отметил начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов, в числе приоритетов — профилактика правонарушений, разъяснительная работа с населением и своевременное оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Так, во время патрулирования в районе остановки "ДК Горняков" сотрудники полиции заметили девушку, которой стало плохо. Полицейские незамедлительно оказали первую медицинскую помощь и оперативно доставили ее в медицинское учреждение.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Особое внимание при ежедневных инструктажах уделяется предупреждению грубых нарушений, способных привести к тяжким последствиям. В первую очередь это управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, использование подложных государственных регистрационных номерных знаков и другие опасные действия на дорогах.

В ходе рейдовых мероприятий в городе Балхаш пресечен факт управления автомобилем марки Nissan с подложными номерными знаками. У 32-летнего водителя также изъят нож кустарного производства. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, выявлено нарушение со стороны 22-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat, который незаконно установил световые приборы с огнями красного и синего цвета. В отношении него возбуждено административное производство, транспортное средство водворено на коммунальную стоянку.

Ежедневно сотрудниками полиции пресекаются около 2000 административных правонарушений. Так, только за последние сутки к ответственности привлечены и отстранены от управления:

  • 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения;
  • 5 водителей, лишенных права управления;
  • 5 фактов использования подложных номерных знаков;
  • 7 случаев выезда на встречную полосу движения;
  • а также выявлены иные нарушения.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Благодаря принимаемым мерам правонарушения своевременно пресекаются, предотвращаются возможные тяжкие последствия.

Полиция региона продолжает нести службу в усиленном режиме на постоянной основе, обеспечивая безопасность, защищая жизнь и здоровье граждан и оказывая помощь каждому, кто в ней нуждается.

Айсулу Омарова
