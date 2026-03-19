Некоторые частные школы не смогут рассчитывать на госзаказ с 2027 года

Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос размещения некоторых частных школ в бывших складах и банях, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что этот вопрос ранее комментировала министр просвещения Жулдыз Сулейменова, и поинтересовались, как в ведомстве будут бороться с такими нарушениями.

"Сегодня таких школ у нас 163, их целевое назначение не соответствует образовательной деятельности. Мы приняли отлагательную норму, согласно которой с 1 января 2027 года в школах, у которых здания не соответствуют целевому назначению, не будет размещаться частный образовательный заказ", – пообещал Шарабасов.

Представители СМИ также уточнили, в каких регионах расположены такие школы.

"Они расположены в различных регионах – в Алматы, Астане, в Алматинской и Туркестанской областях", – ответил вице-министр.

