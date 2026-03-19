#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Некоторые частные школы не смогут рассчитывать на госзаказ с 2027 года

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос размещения некоторых частных школ в бывших складах и банях, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что этот вопрос ранее комментировала министр просвещения Жулдыз Сулейменова, и поинтересовались, как в ведомстве будут бороться с такими нарушениями.

"Сегодня таких школ у нас 163, их целевое назначение не соответствует образовательной деятельности. Мы приняли отлагательную норму, согласно которой с 1 января 2027 года  в школах, у которых здания не соответствуют целевому назначению, не будет размещаться частный образовательный заказ", – пообещал Шарабасов.

Представители СМИ также уточнили, в каких регионах расположены такие школы.

"Они расположены в различных регионах – в Алматы, Астане, в Алматинской и Туркестанской областях", – ответил вице-министр.

Ранее Шарабасов перечислил меры безопасности в "школах будущего".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: