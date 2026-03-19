Общество

Жилье сдается, а школ не хватает: как будут бороться с ситуацией в Минпросвещения

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос дефицита школ в густо застраиваемых районах крупных городов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал о принимаемых ведомством мерах.

"В рамках нового Строительного кодекса предусмотрено обязательное требование, что в рамках детальной планировки территории в обязательном порядке идет резервирование земельных участков под строительство школ. Это первое. Во-вторых, в рамках национального проекта "Комфортная школа" мы значительный упор сделали на строительство школ именно там, где основной дефицит ученических мест", – сказал Шарабасов.

По его словам, это Астана, Алматы, Шымкент и Туркестанская область.

"Если говорить про Астану, то за последние три года было построено 44 школы. Полностью в городе у нас решены проблемы "трехсменки", снижена наполняемость в перегруженных школах. Далее в этом году акимат города ведет строительство 13 школ, а также до 2035 года акиматом уже зарезервировано 137 земельных участков под строительство школ", – добавил вице-министр.

Ранее Шарабасов перечислил меры безопасности в "школах будущего".

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Некоторые частные школы не смогут рассчитывать на госзаказ с 2027 года
15:27, Сегодня
Как обеспечивают безопасность детей в казахстанских школах нового формата
15:07, Сегодня
Будут ли в Казахстане объединять школьные предметы – в Минпросвещения приняли решение
12:06, 27 января 2026
Читайте также
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Сегодня
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Сегодня
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
UFC анонсировало противостояние Узбекистан - Россия на турнире в Баку
15:20, Сегодня
UFC анонсировало противостояние Узбекистан - Россия на турнире в Баку
Появились шокирующие новости о будущем казахстанского клуба
15:00, Сегодня
Появились шокирующие новости о будущем казахстанского клуба
