#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Безбилетники обходятся бюджету Астаны в миллиарды тенге

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:31 Фото: Zakon.kz
Депутат Владислав Сергеев на заседании маслихата 19 марта 2026 года рассказал, какой ущерб наносят безбилетники в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Владислав Сергеев отметил, что в полной мере не удается решить вопрос безбилетного проезда на общественном транспорте.

"Примерные цифры, которые могут быть потеряны, в районе 5 млрд тенге, а то и более, – это большие суммы, и нам необходимо изучить международный опыт и в этом направлении все-таки навести порядок", – добавил он.

Несмотря на постоянное усовершенствование системы оплаты проезда в общественном транспорте, "зайцы" так никуда и не исчезли. 6 февраля перевозчики Алматы посчитали убытки от таких пассажиров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: