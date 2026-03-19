Безбилетники обходятся бюджету Астаны в миллиарды тенге

Депутат Владислав Сергеев на заседании маслихата 19 марта 2026 года рассказал, какой ущерб наносят безбилетники в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Владислав Сергеев отметил, что в полной мере не удается решить вопрос безбилетного проезда на общественном транспорте.

"Примерные цифры, которые могут быть потеряны, в районе 5 млрд тенге, а то и более, – это большие суммы, и нам необходимо изучить международный опыт и в этом направлении все-таки навести порядок", – добавил он.

Несмотря на постоянное усовершенствование системы оплаты проезда в общественном транспорте, "зайцы" так никуда и не исчезли. 6 февраля перевозчики Алматы посчитали убытки от таких пассажиров.