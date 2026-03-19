Общество

Хранение авто на штрафстоянке Астаны хотят сделать платным

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане пересматривают подходы к работе штрафстоянки. О предлагаемых изменениях 19 марта 2026 года на заседании маслихата рассказал руководитель управления транспорта Асхат Карагойшин, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Карагойшин отметил, что в Астане хотят ввести плату за эвакуацию автомобиля и его хранение на штрафстоянке.

"Мы приведем парковки в порядок. Определим, где и как они будут устанавливаться. Установим понятный порядок оплаты и льготы. Также предусматривается система, в которой будет отображаться наличие или отсутствие этих мест", – пояснил он.

При этом, по его словам, четко прописываются условия по покрытию расходов за эвакуацию автотранспортных средств. Предлагаются следующие тарифы за доставку транспортных средств и их временное хранение выделены:

  • Стоимость эвакуации транспортного средства – 3 МРП или 12 900 тенге;
  • Стоимость специализированного хранения для мотоциклов за первый день – 1 МРП, и далее – 2 МРП;
  • для трехколесных транспортных средств, квадроциклов – 1,5 МРП и далее – 3 МРП;
  • для легковых автомобилей – 3 МРП и далее – 5 МРП;
  • для грузовых до 3,5 тонн – 5 МРП и далее – 7 МРП;
  • по незарегистрированным авто – от 2 до 5 МРП.
"С 23 марта это внедрим, до 15 апреля нарушение будет приниматься как замечание. Штрафы не будут идти. Разъяснительную работу начнем. Меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, систематизацию парковочного пространства и обеспечение прозрачности процедуры эвакуации транспортных средств", – пояснил спикер.

1 октября 2025 года депутат Мажилиса Асылбек Нуралин поднял проблему парковок в Астане, отметив рост числа жалоб горожан на непрозрачные тарифы.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
4 млрд тенге штрафами принесли грузовики в бюджет Астаны
15:08, 22 августа 2024
4 млрд тенге штрафами принесли грузовики в бюджет Астаны
Безбилетники обходятся бюджету Астаны в миллиарды тенге
15:31, Сегодня
Безбилетники обходятся бюджету Астаны в миллиарды тенге
"Это болезнь мегаполисов": когда в Астане обещают решить проблему пробок
13:49, 26 декабря 2025
"Это болезнь мегаполисов": когда в Астане обещают решить проблему пробок
Последние
Популярные
Читайте также
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Сегодня
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Сегодня
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
UFC анонсировало противостояние Узбекистан - Россия на турнире в Баку
15:20, Сегодня
UFC анонсировало противостояние Узбекистан - Россия на турнире в Баку
Появились шокирующие новости о будущем казахстанского клуба
15:00, Сегодня
Появились шокирующие новости о будущем казахстанского клуба
