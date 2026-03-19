Улицу Омарова перекроют в Алматы на два дня из-за праздничных мероприятий
В Алматы введут ограничения движения на улице Омарова из-за Наурыза, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом была размещена в Telegram-канале о дорожно-ремонтных работах города под названием Almaty_Joly.
В официальном заявлении сказано:
"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Наурыз, движение автотранспорта и общественного транспорта по улице Омарова в Алматы будет временно перекрыто 20-21 марта 2026 года".
Также отмечено, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, а также для организации праздничной инфраструктуры.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
