Улицу Омарова перекроют в Алматы на два дня из-за праздничных мероприятий

В Алматы введут ограничения движения на улице Омарова из-за Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом была размещена в Telegram-канале о дорожно-ремонтных работах города под названием Almaty_Joly.

В официальном заявлении сказано:

"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Наурыз, движение автотранспорта и общественного транспорта по улице Омарова в Алматы будет временно перекрыто 20-21 марта 2026 года".

Также отмечено, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, а также для организации праздничной инфраструктуры.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

