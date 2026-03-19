Общество

Улицу Омарова перекроют в Алматы на два дня из-за праздничных мероприятий

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 17:47 Фото: akorda.kz
В Алматы введут ограничения движения на улице Омарова из-за Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом была размещена в Telegram-канале о дорожно-ремонтных работах города под названием Almaty_Joly.

В официальном заявлении сказано:

"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Наурыз, движение автотранспорта и общественного транспорта по улице Омарова в Алматы будет временно перекрыто 20-21 марта 2026 года".

Также отмечено, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, а также для организации праздничной инфраструктуры.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы жителям города стоит подготовиться к изменению 10 маршрутов общественного транспорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы участок магистральной улицы перекроют на два дня
12:32, 08 ноября 2024
В Алматы участок магистральной улицы перекроют на два дня
Два участка улицы Маркова перекроют в Алматы
12:05, 26 июля 2025
Два участка улицы Маркова перекроют в Алматы
Одну из улиц в южной части Алматы перекроют на две ночи
16:35, 26 сентября 2025
Одну из улиц в южной части Алматы перекроют на две ночи
