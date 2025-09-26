#АЭС в Казахстане
Общество

Одну из улиц в южной части Алматы перекроют на две ночи

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы планируется временное ограничение движения автотранспорта на участках улицы Омаровой в районе остановочного пункта "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, там в рамках строительства отстойно-разворотной площадки будут производиться работы по переустройству газопровода.

"В связи с этим с 21:00 27 сентября до 07:00 28 сентября движение будет перекрыто на участке выше мечети по Омаровой, 7. Также с 21:00 28 сентября до 07:00 29 сентября движение будет перекрыто на участке вдоль Омаровой, 77", – сказано в сообщении.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: акимат Алматы

28 сентября 2025 года в Алматы пройдет Almaty Marathon, в связи с чем будут перекрывать улицы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
