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В Алматы участок магистральной улицы перекроют на два дня

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 12:32 Фото: Zakon.kz
Временное ограничение движения на участке проспекта Сейфуллина введут в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления энергетики и водоснабжения, с 23:00 8 ноября до 21:00 10 ноября на временной дороге у съезда с ул. Жансугурова на проспект Сейфуллина будет временно ограничено движение транспорта.

"Ограничение связано с подключением канализационных сетей на улицах Краснодарской и Черноморской к городскому коллектору. На этом участке ведутся строительные работы по прокладке распределительных сетей канализации и реконструкции водопровода. Работы охватывают квадрат улиц Казыбаева, пр. Рыскулова, ул. Татибекова и пр. Райымбека", – пояснили в управлении.
Участок улицы Сейфуллина перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 12:32

Фото: акимат Алматы

Проект предусматривает прокладку 42,9 км водопроводных и 15,1 км канализационных сетей на 58 улицах для улучшения условий жизни 15 тысяч жителей Жетысуского района.

Ранее алматинцам сообщили, что 8, 9 и 10 ноября будет перекрыта часть улицы Сатпаева.

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