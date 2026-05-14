В Павлодаре малыша спасли после неудачной игры с горшком
В Павлодаре годовалый ребенок решил на голову примерить горшок и оказался в ловушке, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Павлодара рассказали, что спасателей попросили помочь годовалому малышу, у которого голова застряла в пластиковом горшке.
"На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели аккуратно сняли пластиковый горшок с головы ребенка".ДЧС Павлодара
Спасательную операцию сняли на видео. На кадрах видно, как ребенок испуганно плачет, его, успокаивая, за руки держит мама, а трое сотрудников выполняют свою работу. И буквально за доли секунды голова пострадавшего освобождается.
В результате профессиональных и слаженных действий сотрудников МЧС ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Спасатели просят при любой чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.
