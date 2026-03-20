#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

По делу о гибели казахстанского подростка перед судом предстал врач-анестезиолог

В Астане судят врача-анестезиолога, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 07:00 Фото: Zakon.kz
В Астане проходит суд над врачом-анестезиологом, подозреваемым в смерти 13-летнего подростка во время операции по удалению полипа в носу, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Almaty.tv", трагедия произошла еще два года назад, и все это время родители подростка добивались возобновления расследования. С их слов, ребенок умер из-за халатных действий медиков.

Сам врач-анестезиолог свою вину полностью отрицает. По словам его адвоката Ерлана Газымжанова, гибель подростка произошла по причине редкого заболевания, когда организм резко реагирует на препараты для наркоза. Адвокат просит Минздрав учесть этот опыт и обеспечить больницы необходимым противоядием.

Прокурор запросил для подсудимого два года лишения свободы, однако сразу же заявил о возможном освобождении медика по случаю амнистии, объявленной в прошлом году.

"Совокупность исследованных в суде доказательств позволяет утверждать, что виновность подсудимого Темиргалиева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 317, частью 3 УК, доказана", – сообщил прокурор Азат Барболов.

Судебные прения подходят к заключительному этапу.

В Западно-Казахстанской области у 11-летнего ребенка выявили смертельно опасное осложнение кори.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: