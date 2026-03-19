#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.49
556.75
5.79
Общество

У 11-летнего ребенка выявили смертельно опасное осложнение кори в ЗКО

Фото: akorda.kz
В Западно-Казахстанской области зафиксирован крайне редкий и опасный случай осложнения кори – подострый склерозирующий панэнцефалит. Тяжелое заболевание центральной нервной системы диагностировали у 11-летнего ребенка, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", об этом 19 марта 2026 года на брифинге сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения региона Айнаш Губайдуллина.

"Это заболевание приводит к тяжелому поражению тканей головного мозга и может развиться спустя 5-10 лет после перенесенной кори. Панэнцефалит приводит к поражению центральной нервной системы, сопровождается неврологическими нарушениями, снижением умственных способностей и в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. В 2026 году зарегистрирован случай панэнцефалита у 11-летнего ребенка, который перенес корь в возрасте 9 месяцев", – рассказала Айнаш Губайдуллина.

По словам спикера, в областной инфекционной больнице для пациентов с корью предусмотрено 60 коек. На сегодняшний день лечение получают 34 пациента с корью, из них 28 детей и 6 взрослых.

Корь продолжает представлять серьезную угрозу для здоровья, несмотря на распространенное мнение о ней как о "детской инфекции".

"Заболевание может протекать тяжело и приводить к опасным осложнениям, особенно у уязвимых групп населения. Корь способна вызывать ряд серьезных последствий, включая пневмонию, тяжелые ларинготрахеиты, отиты, а также энцефалит – воспаление головного мозга. В некоторых случаях заболевание может закончиться летальным исходом", – отметила заместитель главврача области.

По ее словам, в зоне повышенного риска находятся дети первого года жизни, непривитые дети и взрослые, беременные женщины, а также люди с ослабленным иммунитетом. У этих категорий пациентов вероятность тяжелого течения болезни значительно выше.

На сегодняшний день вакцинация остается единственным эффективным способом профилактики кори. Врачи призывают своевременно проходить иммунизацию, чтобы защитить себя и своих детей от потенциально опасного заболевания.

Ранее сообщалось, что эпидситуация по кори также ухудшается в Костанайской области. С начала года недуг поразил более 150 человек в регионе, и этот показатель втрое больше, чем за аналогичный период.

Канат Болысбек
Читайте также
Инфекционист рассказала о смертельно опасном осложнении кори
16:42, 25 сентября 2025
Инфекционист рассказала о смертельно опасном осложнении кори
В Уральске растет количество заболевших корью
15:17, 01 декабря 2023
В Уральске растет количество заболевших корью
Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог
15:55, 17 февраля 2024
Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
18:42, Сегодня
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
18:24, Сегодня
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
17:44, Сегодня
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
17:22, Сегодня
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
