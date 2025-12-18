"Мою честь и достоинство разорвали на куски": анестезиолог выступила в суде по делу о гибели девочки

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года продолжаются прения по уголовному делу в отношении подсудимой Аиды Жумагалиевой – врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая в начале своей речи заявила, что в первую очередь хочет выразить соболезнования родителям, а также отметила, что трагедия произошла не по воле чьего-либо умысла.

"Я тоже мама, у меня есть дети. Я вам искренне сочувствую, у меня тоже болит сердце. Но оно болит и от той несправедливости, которая допущена здесь в отношении меня. Произошли факторы, которые от меня не зависели. Эти обстоятельства были выше меня. Сейчас, опять же со слов родителей, они привели абсолютно здорового ребенка. Что противоречит позиции обвинения, поскольку прокурор утверждает, что ребенок болел, а я якобы проигнорировала симптомы заболевания. Здесь уже имеется явное противоречие. Согласно обвинению, мне якобы привели болеющего ребенка, и я, проигнорировав это, с меркантильной целью допустила его к наркозу", – сказала она.

С ее слов, при этом было отмечено, что в приказе отсутствует четкий перечень противопоказаний к наркозу.

"Я должна была видеть, что ребенок болеет. Но со слов родителей, при подробном опросе они были убеждены, и убедили меня, что ребенок здоров. На основании анализов, которые были проведены и исследованы, я допустила ребенка к наркозу. При этом на протяжении всего судебного разбирательства игнорируется тот факт, что был не один общий анализ крови, а несколько исследований: биохимический анализ крови, коагулограмма и УЗИ сердца. Однако в комиссионную экспертизу был включен только патологический общий анализ крови. Остальные исследования туда не были переданы, несмотря на то, что они находились в пределах нормы. Таким образом, в экспертизу вошел лишь один анализ с отклонениями, который и был интерпретирован как основной. Если же ориентироваться на биохимический анализ крови, где отражаются маркеры воспаления, они были в норме. Получается, что большая часть исследований свидетельствовала о нормальном состоянии ребенка", – дополнила Аида Жумагалиева.

Она считает, что интерпретировала результаты комплексно, а эксперты же опирались исключительно на один анализ, что, по ее мнению, является неверным.

"Меня представляют как неопытного специалиста, что, считаю, абсолютно неверно и необъективно. Основное обвинение строится на формулировках "достоверно зная" и "предвидя последствия". Что именно я должна была предвидеть, если со слов родителей ребенок был здоров? Получается, от меня требуют обладать даром предвидения", – сказала Аиды Жумагалиева.

Подсудимая заявила, что считает выводы экспертов необоснованными и противоречивыми, подчеркнув, что именно на этих, по ее мнению, ошибочных заключениях строится обвинение.

"Все эксперты противоречат друг другу в рамках одной экспертизы, в том числе по объему инфузионной терапии. Один эксперт говорит об одном объеме, другой – о другом, третий – о критическом превышении. Это абсурд. Я не назначала наркоз, не определяла объем лечения, не заключала договор, не получала деньги, не размещала рекламу и не принимала решение о длительности вмешательства. Тем не менее ответственность возлагается исключительно на меня. Вещественные доказательства утрачены. Кювета, подтверждающая проведение капнографии, отсутствует, несмотря на мои неоднократные ходатайства о ее розыске", – продолжила врач.

Она также считает, что на протяжении всего следствия и суда имела место установка: "есть смерть – кто-то должен ответить, неважно кто". Она также заявила, что считает происходящее абсолютно несправедливым и отметила, что, по ее словам, ее честь и достоинство были публично разорваны на куски, после чего расплакалась в зале суда.

"Я свою вину не признаю. Я считаю, что сделала все максимально возможное и зависящее от меня. Свою работу я выполнила на 100%. Неопытной себя не признаю. Свою невиновность я буду доказывать дальше. Сделаю все возможное в рамках дальнейшего объективного расследования. И, возможно, даже при отсутствии справедливости здесь, буду вынуждена обращаться в высшие международные инстанции", – резюмировала она.

Сегодня, 18 декабря, адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи. Выслушав мнения всех участников процесса, суд пришел к выводу, что заявленный отвод судье Мекемтасу является необоснованным и подлежит отклонению.

Позже суд перешел к стадии судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросилпризнать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.