По делу о гибели казахстанского подростка судят врача-анестезиолога

В Астане проходит суд над врачом-анестезиологом, подозреваемым в смерти 13-летнего подростка во время операции по удалению полипа в носу, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Almaty.tv", трагедия произошла еще два года назад, и все это время родители подростка добивались возобновления расследования. С их слов, ребенок умер из-за халатных действий медиков.

Сам врач-анестезиолог свою вину полностью отрицает. По словам его адвоката Ерлана Газымжанова, гибель подростка произошла по причине редкого заболевания, когда организм резко реагирует на препараты для наркоза. Адвокат просит Минздрав учесть этот опыт и обеспечить больницы необходимым противоядием.

Прокурор запросил для подсудимого два года лишения свободы, однако сразу же заявил о возможном освобождении медика по случаю амнистии, объявленной в прошлом году.

"Совокупность исследованных в суде доказательств позволяет утверждать, что виновность подсудимого Темиргалиева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 317, частью 3 УК, доказана", – сообщил прокурор Азат Барболов.

Судебные прения подходят к заключительному этапу.

