Общество

Что делать при землетрясении и пожаре показали сотрудникам ЦОНов Алматы

Месячник гражданской обороны , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 08:52 Фото: ДЧС Алматы
Более 250 сотрудников алматинских ЦОНов обучили действиям при землетрясении и пожаре, сообщает Zakon.kz.

В шести Центрах обслуживания населения проведены учебные занятия по вопросам безопасности, передает пресс-служба ДЧС города Алматы. Мероприятия проходят в рамках месяца гражданской обороны, который стартовал 1 марта во Всемирный день гражданской обороны.

"В планах обучить персонал еще 10-ти ЦОНов", – поделились в ДЧС Алматы.

Спасатели разъяснили основные правила поведения при землетрясениях и пожарах, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Отдельное внимание уделено содержимому "тревожного чемоданчика" и его значению для обеспечения личной безопасности.

Фото: ДЧС Алматы

"Центры обслуживания населения принимают до пяти тысяч посетителей ежедневно, в связи с чем вопросы безопасности и готовности персонала к действиям в экстренных ситуациях имеют особую значимость", – отметили организаторы обучения.

Фото: ДЧС Алматы

Также в городской эстафете по гражданской обороне приняли участие команды из 20 колледжей Алматы, продемонстрировавшие практические навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Фото Алия Абди
Алия Абди
