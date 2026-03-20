Что делать при землетрясении и пожаре показали сотрудникам ЦОНов Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Более 250 сотрудников алматинских ЦОНов обучили действиям при землетрясении и пожаре, сообщает Zakon.kz.
В шести Центрах обслуживания населения проведены учебные занятия по вопросам безопасности, передает пресс-служба ДЧС города Алматы. Мероприятия проходят в рамках месяца гражданской обороны, который стартовал 1 марта во Всемирный день гражданской обороны.
"В планах обучить персонал еще 10-ти ЦОНов", – поделились в ДЧС Алматы.
Спасатели разъяснили основные правила поведения при землетрясениях и пожарах, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Отдельное внимание уделено содержимому "тревожного чемоданчика" и его значению для обеспечения личной безопасности.
"Центры обслуживания населения принимают до пяти тысяч посетителей ежедневно, в связи с чем вопросы безопасности и готовности персонала к действиям в экстренных ситуациях имеют особую значимость", – отметили организаторы обучения.
Также в городской эстафете по гражданской обороне приняли участие команды из 20 колледжей Алматы, продемонстрировавшие практические навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Читайте также
