Студенты Алматы сразились в эстафете гражданской обороны

В городской эстафете по гражданской обороне приняли участие команды из 20 колледжей Алматы, продемонстрировавшие практические навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, программа эстафеты включала:

прохождение дистанции с препятствиями;

скоростное и правильное надевание средств противогазов;

оказание первой помощи пострадавшим;

эвакуация пострадавшего из зоны ЧС.

"Более 200 участников состязались на время, показывая не только физическую подготовку, но и знание алгоритмов безопасности", – говорится в сообщении.

Фото: ДЧС Алматы

Победителем соревнований стала команда Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, за ними расположились студенты Алматинского политехнологического колледжа и команда Алматинского государственного бизнес-колледжа. Третье место разделили сразу несколько студенческих команд.

Фото: ДЧС Алматы

По итогам соревнований команды, продемонстрировавшие лучшие временные результаты и правильность выполнения заданий, награждены почетными грамотами от имени начальника ДЧС города Алматы.

Отважную женщину, которая пешком указывала путь машинам в непогоду, спасатели наградили в Павлодарской области.