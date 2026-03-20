Общество

Студенты Алматы сразились в эстафете гражданской обороны

Эстафета гражданской обороны, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 08:32 Фото: ДЧС Алматы
В городской эстафете по гражданской обороне приняли участие команды из 20 колледжей Алматы, продемонстрировавшие практические навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, программа эстафеты включала:

  • прохождение дистанции с препятствиями;
  • скоростное и правильное надевание средств противогазов;
  • оказание первой помощи пострадавшим;
  • эвакуация пострадавшего из зоны ЧС.
"Более 200 участников состязались на время, показывая не только физическую подготовку, но и знание алгоритмов безопасности", – говорится в сообщении.

Фото: ДЧС Алматы

Победителем соревнований стала команда Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, за ними расположились студенты Алматинского политехнологического колледжа и команда Алматинского государственного бизнес-колледжа. Третье место разделили сразу несколько студенческих команд.

Фото: ДЧС Алматы

По итогам соревнований команды, продемонстрировавшие лучшие временные результаты и правильность выполнения заданий, награждены почетными грамотами от имени начальника ДЧС города Алматы.

Отважную женщину, которая пешком указывала путь машинам в непогоду, спасатели наградили в Павлодарской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
