Студенты Алматы сразились в эстафете гражданской обороны
Фото: ДЧС Алматы
В городской эстафете по гражданской обороне приняли участие команды из 20 колледжей Алматы, продемонстрировавшие практические навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Алматы, программа эстафеты включала:
- прохождение дистанции с препятствиями;
- скоростное и правильное надевание средств противогазов;
- оказание первой помощи пострадавшим;
- эвакуация пострадавшего из зоны ЧС.
"Более 200 участников состязались на время, показывая не только физическую подготовку, но и знание алгоритмов безопасности", – говорится в сообщении.
Победителем соревнований стала команда Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, за ними расположились студенты Алматинского политехнологического колледжа и команда Алматинского государственного бизнес-колледжа. Третье место разделили сразу несколько студенческих команд.
По итогам соревнований команды, продемонстрировавшие лучшие временные результаты и правильность выполнения заданий, награждены почетными грамотами от имени начальника ДЧС города Алматы.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript