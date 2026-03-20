Под Алматы зацвели редкие ирисы

В Алматы в середине марта температура уже поднялась до +15°С. Известный фотограф Дмитрий Доценко отправился в горы и заснял, как цветут ирисы, сообщает Zakon.kz.

Изумительными кадрами он поделился со своей многочисленной аудиторией.

"Весна пришла! В предгорьях Алматы зацвели ирисы. Это красивый и нежный цветок, в народе его называют синий подснежник, ведь он появляется одним из первых после схода снега, сразу за нашим алатауским шафраном, часто их цветение накладывается друг на друга", – рассказывает фотограф.

Он добавил, что по-научному цветок называется Ирис Колпаковского – его цвет бывает от светло-голубого до темно-фиолетового.

Ирис Колпаковского – это редкое и очень красивое дикорастущее растение, которое считается одной из природных "визитных карточек" юго-востока Казахстана. Если видите такие ирисы в горах – лучше просто сфотографировать: они очень хрупкие и быстро исчезают.

24 февраля Доценко опубликовал серию фотографий алатауских подснежников. Тогда горные цветы Алматы покорили сердца иностранцев.