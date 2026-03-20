Решение сделать штрафстоянки платными в Астане объяснил депутат

Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах правительства 20 марта 2026 года прокомментировал планы властей Астаны сделать штрафстоянки платными, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев подчеркнул, что акиматы на местах вправе принять такое решение.

"Скорее всего, они несут какие-то расходы на содержание, хранение и охрану автомобилей нарушителей, поэтому я считаю, что это их право", – пояснил он.

19 марта 2026 года руководитель столичного управления транспорта Асхат Карагойшин сообщил, что в Астане хотят ввести плату за эвакуацию автомобиля и его хранение на штрафстоянке. Новый подход планируют внедрить с 23 марта.