Многодетные и лица с ограниченными возможностями: кому нужно списать штрафы, рассказал депутат

Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах правительства 27 марта 2026 года рассказал, кого нужно подвергать административной амнистии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев напомнил, что в стране впервые планируется провести административную амнистию.

"В нашей стране 70 субъектов, которые участвуют в административной юстиции, и сейчас, как я понимаю, собираются предложения со всех сторон, и я слышу в этих обсуждениях, что в первую очередь нужно амнистировать социально уязвимые слои населения. Это ветераны труда, войны, люди с ограниченными возможностями, многодетные и так далее", – сказал депутат.

Он также прокомментировал вопрос о том, не пострадает ли бюджет из-за массовых списаний наложенных штрафов.

"Есть и такие опасения, но назначение штрафов – это в первую очередь не пополнение же бюджета, а профилактика правонарушения", – резюмировал Кожаев.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что будет выступать против того, чтобы амнистии подверглись нарушители правил дорожного движения.