Общество

Кого может коснуться административная амнистия, рассказал депутат

Фото: polisia.kz
Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах правительства 20 марта 2026 высказался о планируемой в стране административной амнистии, передает корреспондет Zakon.kz.

Марат Кожаев подчеркнул, что это будет первая в нашей истории амнистия, касающаяся административного права.

"Административное право – это очень большой пласт. Когда говорят об административном праве, люди думают, что это нарушение правил дорожного движения, плевки в общественных местах, хулиганство в общественных местах. Нет, у нас есть природоохранное законодательство, есть нарушения в сфере налогообложения и так далее", – добавил он.

По его словам, сейчас говорить о том, к какой категории будет применена амнистия, сложно.

"Это вопрос очень серьезного подхода и обсуждения. Наказание есть – оно физически наложено. Но это акт гуманизма со стороны государства: простить в определенной части те правонарушения, которые не представляют большой общественной опасности, не представляют угрозу устоям нашего государства. Такие вещи практикуются во всем мире", – резюмировал депутат.

20 марта 2026 года депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал возможность распространения административной амнистии на лишенных прав водителей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Депутат против амнистии нетрезвых водителей: Закон суров
