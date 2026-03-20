Кого может коснуться административная амнистия, рассказал депутат

Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах правительства 20 марта 2026 высказался о планируемой в стране административной амнистии, передает корреспондет Zakon.kz.

Марат Кожаев подчеркнул, что это будет первая в нашей истории амнистия, касающаяся административного права.

"Административное право – это очень большой пласт. Когда говорят об административном праве, люди думают, что это нарушение правил дорожного движения, плевки в общественных местах, хулиганство в общественных местах. Нет, у нас есть природоохранное законодательство, есть нарушения в сфере налогообложения и так далее", – добавил он.

По его словам, сейчас говорить о том, к какой категории будет применена амнистия, сложно.

"Это вопрос очень серьезного подхода и обсуждения. Наказание есть – оно физически наложено. Но это акт гуманизма со стороны государства: простить в определенной части те правонарушения, которые не представляют большой общественной опасности, не представляют угрозу устоям нашего государства. Такие вещи практикуются во всем мире", – резюмировал депутат.

