Названа дата рассмотрения нового закона "О специальном статусе города Алатау"

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 18 марта 2026 года на заседании правительства озвучил дату рассмотрения Парламентом нового конституционного закона "О специальном статусе города Алатау", передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что новая Конституция закрепляет равную защиту всех форм собственности, что особенно важно для инвесторов, предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

"В соответствии с Посланием главы государства 2025 года разработан проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау", который охватывает указанные направления. В настоящее время проект Конституционного закона находится на рассмотрении Парламента. 20 марта 2026 года планируется проведение первого чтения на совместном заседании палат Парламента, 27 марта – второго чтения. До конца марта законопроект будет внесен на рассмотрение главы государства", – сказал Жумангарин.

Проект Конституционного закона предусматривает:

определение структуры и полномочий органов местного государственного управления;

применение передовых международных и зарубежных стандартов, технических регламентов и технологических норм;

регулирование оборота цифровых активов;

развитие экономики низких высот и беспилотных летательных аппаратов;

обеспечение защиты инвестиций и гарантий их стабильности;

применение особого режима налогообложения и бюджетных отношений.

