#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Запуск средней скорости на БАКАД

БАКАД, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 14:00 Фото: БАКАД
На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) запущена система автоматического контроля средней скорости движения с интеграцией в ЕРАП (Единый реестр административных производств).

Как работает система:

  • Участок протяженностью 66 км оснащен 24 контрольными арками, фиксирующими въезд и выезд транспортных средств.
  • Система вычисляет среднюю скорость на основе времени проезда между камерами и расстояния.
  • Нарушение фиксируется автоматически, и информация передается в ЕРАП для оформления административного протокола.
  • Уведомление водителя предусмотрено в системе ЕРАП.
  • Контроль охватывает как легковой, так и грузовой транспорт. Одновременно измеряются вес и габариты автомобилей с автоматической передачей данных в соответствующие госорганы.
  • Мониторинг исправности оборудования и функционирования системы осуществляется в режиме 24/7.
  • Максимально допустимая скорость движения на БАКАД, согласованная с органами дорожной полиции, составляет не более 120 км/ч по всей протяженности трассы. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности движения, особенно в условиях интенсивного трафика. При этом водитель обязан выбирать скорость, не превышающую установленное ограничение, в соответствии с требованиями раздела 10 ПДД РК и категорией транспортного средства: для грузовых автомобилей – до 3,5 т, междугородних автобусов и микроавтобусов – не более 110 км/ч; для других автобусов, включая перевозку групп детей, легковых автомобилей с прицепом и грузовых автомобилей свыше 3,5 т, – не более 90 км/ч.

С учетом месячного расчетного показателя (МРП), установленного в 2026 году в размере 4325 тенге, штрафы за превышение средней скорости составляют:

  1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 10-20 км/ч влечет штраф в размере 5 МРП – 21 625 тенге.
  2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 20-40 км/ч влечет штраф в размере 10 МРП – 43 250 тенге.
  3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 40-60 км/ч влечет штраф в размере 20 МРП – 86 500 тенге.
  4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 км/ч и более влечет штраф в размере 40 МРП – 173 000 тенге.

Если в течение года с момента наложения административного взыскания повторится превышение скорости, предусмотренное пунктами 2 и 3 выше, то сумма штрафа составит 30 МРП – 129 750 тенге.

Если в течение года с момента наложения административного взыскания повторится превышение скорости, предусмотренное пунктом 4 выше, сумма штрафа составит 60 МРП – 259 500 тенге.

Контроль осуществляется не по моментальной скорости, как обычно, а по средней, рассчитываемой с учетом времени движения между двумя точками контроля. Это исключает возможность "ускориться" между камерами без последствий.

Следует отметить, что в случаях, когда транспортное средство превышает установленную скорость на каждом из контролируемых участков дороги, где осуществляется измерение средней скорости движения, административное взыскание оформляется за каждое нарушение отдельно. Такой порядок обусловлен положениями Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в соответствии с которыми административная ответственность наступает за каждое совершенное правонарушение, даже если они допущены одним и тем же лицом на одной и той же дороге в разные интервалы времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Важное изменение для водителей произошло на БАКАД
17:21, 26 февраля 2026
Важное изменение для водителей произошло на БАКАД
Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж
11:14, 16 июня 2023
Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж
Без тормозов и правил: водитель грубо нарушил ПДД на БАКАД
16:22, 16 января 2026
Без тормозов и правил: водитель грубо нарушил ПДД на БАКАД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекский дзюдоист "отомстил" казаху и лишил его бронзовой медали на Grand Slam в Тбилиси
15:05, Сегодня
Узбекский дзюдоист "отомстил" казаху и лишил его бронзовой медали на Grand Slam в Тбилиси
Титулованный дзюдоист из Казахстана одержал третью победу подряд на Grand Slam в Грузии
15:03, Сегодня
Титулованный дзюдоист из Казахстана одержал третью победу подряд на Grand Slam в Грузии
Один из сильнейших дзюдоистов Казахстана на элитном турнире добился выхода в четвертьфинал
14:47, Сегодня
Один из сильнейших дзюдоистов Казахстана на элитном турнире добился выхода в четвертьфинал
Сенсация: звезду дзюдо из Казахстана "уничтожили" на рейтинговом турнире в Грузии
14:28, Сегодня
Сенсация: звезду дзюдо из Казахстана "уничтожили" на рейтинговом турнире в Грузии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: