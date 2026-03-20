Запуск средней скорости на БАКАД

На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) запущена система автоматического контроля средней скорости движения с интеграцией в ЕРАП (Единый реестр административных производств).

Как работает система:

Участок протяженностью 66 км оснащен 24 контрольными арками, фиксирующими въезд и выезд транспортных средств.

Система вычисляет среднюю скорость на основе времени проезда между камерами и расстояния.

Нарушение фиксируется автоматически, и информация передается в ЕРАП для оформления административного протокола.

Уведомление водителя предусмотрено в системе ЕРАП.

Контроль охватывает как легковой, так и грузовой транспорт. Одновременно измеряются вес и габариты автомобилей с автоматической передачей данных в соответствующие госорганы.

Мониторинг исправности оборудования и функционирования системы осуществляется в режиме 24/7.

Максимально допустимая скорость движения на БАКАД, согласованная с органами дорожной полиции, составляет не более 120 км/ч по всей протяженности трассы. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности движения, особенно в условиях интенсивного трафика. При этом водитель обязан выбирать скорость, не превышающую установленное ограничение, в соответствии с требованиями раздела 10 ПДД РК и категорией транспортного средства: для грузовых автомобилей – до 3,5 т, междугородних автобусов и микроавтобусов – не более 110 км/ч; для других автобусов, включая перевозку групп детей, легковых автомобилей с прицепом и грузовых автомобилей свыше 3,5 т, – не более 90 км/ч.

С учетом месячного расчетного показателя (МРП), установленного в 2026 году в размере 4325 тенге, штрафы за превышение средней скорости составляют:

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 10-20 км/ч влечет штраф в размере 5 МРП – 21 625 тенге. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 20-40 км/ч влечет штраф в размере 10 МРП – 43 250 тенге. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 40-60 км/ч влечет штраф в размере 20 МРП – 86 500 тенге. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 км/ч и более влечет штраф в размере 40 МРП – 173 000 тенге.

Если в течение года с момента наложения административного взыскания повторится превышение скорости, предусмотренное пунктами 2 и 3 выше, то сумма штрафа составит 30 МРП – 129 750 тенге.

Если в течение года с момента наложения административного взыскания повторится превышение скорости, предусмотренное пунктом 4 выше, сумма штрафа составит 60 МРП – 259 500 тенге.

Контроль осуществляется не по моментальной скорости, как обычно, а по средней, рассчитываемой с учетом времени движения между двумя точками контроля. Это исключает возможность "ускориться" между камерами без последствий.

Следует отметить, что в случаях, когда транспортное средство превышает установленную скорость на каждом из контролируемых участков дороги, где осуществляется измерение средней скорости движения, административное взыскание оформляется за каждое нарушение отдельно. Такой порядок обусловлен положениями Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в соответствии с которыми административная ответственность наступает за каждое совершенное правонарушение, даже если они допущены одним и тем же лицом на одной и той же дороге в разные интервалы времени.

