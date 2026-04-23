Какие ключевые магистрали Алматы доведут до БАКАД

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по развитию радиальных дорог до Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 апреля 2026 года, в пресс-службе акимата южной столицы раскрыли подробности:

"В ходе встречи рассмотрены вопросы выкупа земель и ход работ по продлению улиц Тлендиева, Северное кольцо, Саина, а также проспектов Рыскулова и Абая до границы города. Следующий этап – довести эти магистрали до БАКАД".

Отмечается, что ул. Акын Сара уже пробита до городской черты и подлежит дальнейшему продлению.

"Город взял на себя обязательства по строительству участков дорог на территории области. Проектная документация подготовлена и передана, выкуп земель продолжается". Пресс-служба акимата Алматы

Ожидается, что реализация проектов позволит увеличить число въездных магистралей и улучшит транспортную связанность Алматы и всей агломерации.

В феврале 2026 года стало известно, что на БАКАД внедрена система измерения средней скорости движения транспортных средств.