Общество

Какие ключевые магистрали Алматы доведут до БАКАД

БАКАД, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:41 Фото: Instagram/bakad_official
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по развитию радиальных дорог до Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 апреля 2026 года, в пресс-службе акимата южной столицы раскрыли подробности:

"В ходе встречи рассмотрены вопросы выкупа земель и ход работ по продлению улиц Тлендиева, Северное кольцо, Саина, а также проспектов Рыскулова и Абая до границы города. Следующий этап – довести эти магистрали до БАКАД".

Отмечается, что ул. Акын Сара уже пробита до городской черты и подлежит дальнейшему продлению.

"Город взял на себя обязательства по строительству участков дорог на территории области. Проектная документация подготовлена и передана, выкуп земель продолжается".Пресс-служба акимата Алматы

Ожидается, что реализация проектов позволит увеличить число въездных магистралей и улучшит транспортную связанность Алматы и всей агломерации.

В феврале 2026 года стало известно, что на БАКАД внедрена система измерения средней скорости движения транспортных средств.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
