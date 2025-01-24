Постепенное повышение или свободное плавание: Бозумбаев высказался о ценах на ГСМ

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в правительстве 24 января 2025 года дал совет коллегам о том, как действовать при отмене госрегулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что будет с ценами на ГСМ при отмене госрегулирования – постепенное повышение или свободное плавание?

"Я был министром энергетики и, по-моему, в 2017 году госрегулирование розничных цен тогда отменил. Оно появилось в 2022 году. Тогда существенного роста не произошло. Потому что основные игроки были понятны, это 3-4 компании. Сейчас такая же ситуация: в основном "КазМунайГаз", CNPC и еще, может быть, один-два крупных игрока. Остальные погоды не делают. Поэтому здесь же вопрос госполитики – как с оптовыми поставщиками себя вести. Поэтому я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение – поэтапная либерализация должна быть", – сказал Канат Бозумбаев.

Также он отметил, что в Казахстане растет рынок потребления.

18 октября 2024 года стало известно, что АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ.

17 января 2025 года Министерство энергетики подготовило приказ, которым отменяются все действовавшие ранее приказы об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций.