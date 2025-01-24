#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

Постепенное повышение или свободное плавание: Бозумбаев высказался о ценах на ГСМ

Канат Бозумбаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 14:08 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в правительстве 24 января 2025 года дал совет коллегам о том, как действовать при отмене госрегулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что будет с ценами на ГСМ при отмене госрегулирования – постепенное повышение или свободное плавание?

"Я был министром энергетики и, по-моему, в 2017 году госрегулирование розничных цен тогда отменил. Оно появилось в 2022 году. Тогда существенного роста не произошло. Потому что основные игроки были понятны, это 3-4 компании. Сейчас такая же ситуация: в основном "КазМунайГаз", CNPC и еще, может быть, один-два крупных игрока. Остальные погоды не делают. Поэтому здесь же вопрос госполитики – как с оптовыми поставщиками себя вести. Поэтому я бы рекомендовал коллегам, мое личное мнение – поэтапная либерализация должна быть", – сказал Канат Бозумбаев. 

Также он отметил, что в Казахстане растет рынок потребления. 

18 октября 2024 года стало известно, что АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ. 

17 января 2025 года Министерство энергетики подготовило приказ, которым отменяются все действовавшие ранее приказы об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
1,4 трлн тенге потребуется на модернизацию энергетического и коммунального секторов
Общество
14:11, Сегодня
1,4 трлн тенге потребуется на модернизацию энергетического и коммунального секторов
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов
Общество
14:09, Сегодня
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: