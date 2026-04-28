Возможность повышения тарифов на комуслуги прокомментировали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас говорить об этом преждевременно, потому что отопительный период закончился недавно.

"Касательно будущих долгосрочных цен на тарифы, это очень комплексный вопрос. Потому что от того, как энергосистема прошла отопительный период, зависит то, какое оборудование надо ремонтировать. Поэтому на данном этапе, когда у нас только что закончился отопительный период, говорить о каких-то долгосрочных ценах на энергоресурсы преждевременно", – сказал Ильяс.

Ранее мы писали, что в Казахстане снизились тарифы на коммунальные услуги.