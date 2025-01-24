Бозумбаев высказался о возможном повышении НДС с 12 до 20%

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в правительстве 24 января 2025 года прокомментировал информацию о том, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДС с 12 до 20%, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил эту информацию.

"Мое личное мнение достаточно простое – да, это обсуждалось и обсуждается. Любой вариант экономических реформ должен обсуждаться как с экспертами, так и предпринимателями, и госорганами, которые переживают за наполнение бюджета. НДС – это косвенный налог. Должно четко работать администрирование, то есть система вычетов и система возврата НДС при экспорте. Если мы наладим охват полностью экономики за исключением микробизнеса системы НДС, тогда серьезного беспокойства эта мера, 12, 15, 20% вызывать не будет ни у какого бизнеса", – сообщил Канат Бозумбаев.

По его словам, если просто повысить ставку НДС, учитывая текущую работу нашей налоговой системы и особенности конфигурации, касающейся того, с кого взимается и с кого не взимается этот налог (значительная часть экономики работает в специальных режимах и не платит НДС), то основная идея НДС как косвенного налога – получение части бюджета с небольшой добавленной стоимости – теряет свою эффективность.

"Он у нас искажается, и у нас НДС – это как будто большой налог с продаж 12%. Потому что компания платит, а в зачет ставить не может, потому что часть экономики под спецрежимами не платит НДС, поэтому если привести все в соответствие – к природе НДС вернуть ее естественную систему, тогда ставка не так важна. Но если на текущую ставку накладывать, она определенным образом повлияет на некоторые бизнесы наши. Но я думаю, что надо будет обсуждать еще. Я буду тоже принимать участие, надеюсь", – дополнил Канат Бозумбаев.

Представители СМИ уточнили, предусмотрена ли такая мера в новом Налоговом кодексе или она пока находится на стадии обсуждения.

"Она обсуждается, и с депутатами обсуждается, и в правительстве, и с экспертами – консультанты работают", – ответил Канат Бозумбаев.

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов дополнил, что, действительно, обсуждения идут, и это намеренно, потому что необходимо услышать мнение всех сторон.

"С другой стороны, я хотел бы добавить – у любой меры есть не только недостатки, но также и преимущества. Если, к примеру, какое-то повышение НДС будет происходить, то это позволит меньше изымать деньги из Нацфонда, больше средств использовать для экономического роста. В любом случае, есть как недостатки, так и преимущества. Сейчас идет только обсуждение, финальные решения не принимались", – озвучил он.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил о возможности инвестирования средств ЕНПФ в модернизацию компаний коммунального и энергетического секторов.

