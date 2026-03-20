Мы не собираемся строить офшорную зону: Бозумбаев об Алатау
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2026 года рассказал о планах по привлечению инвестиций в город Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.
Канат Бозумбаев отметил, что Сингапур и Дубай – зарекомендовавшие себя юрисдикции.
"Мы, конечно, с ними конкурировать за одних и тех же инвесторов пока не можем. И в какой-то степени не хотим. Всем понятно, какие сейчас процессы происходят в Дубае. Многие страны пытаются воспользоваться этим моментом и переманить резидентов. Но мы не собираемся строить офшорную зону – мы собираемся строить город ускоренного развития. Если мы собираемся приземлять резидентов, то тех, которые будут что-то делать в Алатау. Мы не думаем, что Алатау будет всем подряд заниматься. Это путь в никуда, мы разбрасываться не собираемся", – сказал он.
20 марта 2026 года депутаты Парламента поддержали в первом чтении проект Конституционного закона о специальном статусе города Алатау. Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, документ разработан для создания условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.
