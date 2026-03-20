Общество

Каким будет аэротакси в Алматинской области

Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по созданию инфрастуктуры для беспилотников и аэротакси, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, будут приняты нормативные документы, связанные с полетами БПЛА.

"Сейчас Минтранспорта активно работает над этим, оно в контакте с соответствующими странами и регионами, которые уже это регулируют и внедрили, – это Шанхай и Шэньчжэнь. Мы предполагаем свое регулирование внедрить уже летом этого года. Оно будет покрывать территорию Алматинской области, в том числе и Алатау, и Алматы. Будут определены маршруты, высота, периодичность отрегулировать предстоит с самолетами, вертолетами и птицами. Это большая работа", – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что на первом этапе это будет работать, как такси.

"К примеру, вы прилетаете в Алматы и приобретаете билет онлайн заранее. Далее придете на площадку, недалеко от аэропорта, и улетаете на Медеу. Скорость такого такси примерно составляет 320-340 км в час. И вы за 10-12 минут окажетесь на Медеу. Мы должны будем связать туристов Алматы с лучшими туристическими направлениями", – добавил Бозумбаев.

Ранее мы писали о планах правительства по запуску электротакси.

Азамат Сыздыкбаев
