Воздушное электротакси появится в городе Алатау, с интеграцией в Алматы

В новом городе Алатау намерены запустить систему аэротакси. Для этого Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали соответствующий Меморандум, сообщает Zakon.kz.

Он предусматривает закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка 300 млн долларов США.

Как указали в Министерстве ИИ 7 ноября 2025 года, эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.

"Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего", – отметил вице-премьер – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

Американская компания Joby Aero, Inc. – мировой лидер в сфере eVTOL-авиации, разработчик сертифицированных электрических аэротакси.

В начале 2025 года сообщалось о намерении запустить перевозки от аэропорта Алматы до города Алатау с использованием аэромобиля. Министр транспорта упоминал "бесшумные вертолеты, работающие на водородной основе, с вместимостью до пяти пассажиров". Пилотный запуск был запланирован на 2026 год.