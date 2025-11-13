Космонавт нашел "сердце Земли" и показал его миру

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев продолжает удивлять аудиторию, показывая поразительные фотографии, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз внимание заслуживает остров Матуку в Фиджи, сообщает Zakon.kz.

Артемьев уточнил, что сегодня, 13 ноября 2025 года, в мире отмечают очень интересный праздник – Всемирный день доброты.

День доброты был учрежден в 1998 году по инициативе Всемирного движения доброты (World Kindness Movement) – международной коалиции гуманитарных организаций из разных стран. Всемирное движение доброты активно работает над тем, чтобы этот день стал официальным международным праздником, признанным ООН – как, например, День Земли или День мира.

По словам космонавта, это еще один повод сделать что-то приятное для других людей, своих родных, друзей, коллег или незнакомых вам, нуждающихся в помощи.

"Даже обычный комплимент может порадовать ваших близких. И кстати, согласно исследованиям, люди, которые ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя физически и морально". Олег Артемьев

В дополнении к написанному космонавт приложил фотографию острова в форме сердца – Матуку в Фиджи.

Матуку представляет собой вулканический остров. На нем расположены семь деревень. До острова нет регулярного аэропорта; он относительно удален и не так часто посещается туристами. Население острова постоянно сокращается: жители уезжают на большие острова Фиджи за лучшими возможностями. Ближайший материк Австралия находится примерно в 2750 км.

Комментаторы поспешили оставить добрые отзывы планете после просмотра:

Наша планета – ты удивительна, красива и прекрасна.

Планета моя, становись еще прекраснее.

Планета, я желаю тебе только добрых, любящих и адекватных людей!

Наша планета – это уникальное космическое создание.

Немного ранее мы рассказывали, что ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе. По их словам, спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни.