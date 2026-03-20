Общество

В столице провели инклюзивный турнир по национальной игре асық ату

Турнир по асық ату, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 16:35 Фото: акимат города Астаны
В преддверии Наурыза в Астане состоялся первый инклюзивный турнир по асық ату, объединивший традиции казахской культуры и современные спортивные подходы.

Как передает официальный сайт столичного акимата, мероприятие прошло в Центре инклюзивного спорта на пересечении улиц Хусейна бен Талала и Кабанбай батыра и собрало значительное количество зрителей. Инициаторами выступили Федерация бочча Казахстана совместно с общественным объединением Sport Culture.

Особое внимание привлек формат соревнований: в игре использовались специально адаптированные асыки увеличенного размера, благодаря чему участие стало доступным для людей с ограниченными возможностями. Перед стартом турнира дети смогли проявить творческие способности, раскрасив асыки и превратив их в собственные игровые талисманы.

Фото: акимат города Астаны

Турнир вышел за рамки спортивного события, став настоящим культурным праздником. Гостей встречали щедрым дастарханом, выступления народного ансамбля, а также традиционные игры и интерактивные площадки.

Как отметил вице-президент Федерации кокпар Казахстана Алишер Ислам, подобные проекты играют важную роль в сохранении национальной идентичности.

"Национальные игры – это наш этнический код, который отличает нас от других стран. Сегодня мир становится все более схожим, и именно такие традиции помогают сохранить уникальность. Мы стремимся не только популяризировать национальные виды спорта в Казахстане, но и развивать их за пределами страны", – отметил Алишер Ислам.

Фото: акимат города Астаны

Идея турнира родилась на стыке традиционной игры асық ату и паралимпийского вида спорта бочча, что позволило по-новому взглянуть на возможности национальных игр.

"Мы увидели их сходство и решили адаптировать игру для особенных детей. Увеличили размер асыков, но сохранили сам формат. Это шаг к тому, чтобы сделать национальные игры доступными для всех", – добавил он.

Фото: акимат города Астаны

Проведение турнира стало не только частью праздничных мероприятий, но и значимым вкладом в развитие инклюзивного спорта. В дальнейшем планируется расширять формат, а также адаптировать национальные игры для различных категорий участников, делая их еще более доступными и популярными.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
Астана примет Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024"
11:00, 19 сентября 2024
Астана примет Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-2024"
В Астане прошли Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай"
11:52, 06 октября 2025
В Астане прошли Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай"
Юные спортсмены со всей страны встретились на инклюзивных играх "Жұлдызай"
13:50, 03 марта 2026
Юные спортсмены со всей страны встретились на инклюзивных играх "Жұлдызай"
