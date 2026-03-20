Как 7 лет структурной трансформации изменили политический и экономический ландшафт Казахстана

В номадическом мировоззрении и культурном коде казахов число "7" носит сакральный характер. Концепты "Жеті қазына" или знание семи поколений предков символизируют завершенность цикла, обретение фундаментального баланса и переход на качественно новый уровень зрелости, сообщает Zakon.kz.

Символично, что именно сегодня, 20 марта 2026 года, исполняется ровно семь лет с момента вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента Республики Казахстан. В масштабах современной геополитики этот период стал полным циклом беспрецедентной трансформации – от преодоления каскада глобальных кризисов к системному демонтажу старых догм и построению институционально устойчивого, современного государства.

Фундаментом этой трансформации стала глубокая политическая модернизация и перезагрузка общественного договора.

В марте 2026 года на общенациональном референдуме граждане Казахстана выразили беспрецедентный кредит доверия выбранному курсу: 87,15% избирателей одобрили проект новой Конституции.

Этот документ, вступающий в силу с 1 июля 2026 года, ставит окончательную точку в эпохе суперпрезидентской формы правления. Страна совершила необратимый переход к президентской республике с авторитетным парламентом и подотчетным правительством, где принцип "разные мнения – единая нация" стал основой внутренней стабильности.

Важнейшим инструментом справедливости стал запущенный президентом процесс возврата незаконно выведенных активов, который уже вернул в экономику страны более 1,3 триллиона тенге, направив их на решение острейших социальных вопросов – строительство сотен новых школ и современных медицинских центров.

Параллельно с внутренним обновлением Казахстан окончательно закрепил за собой статус "средней державы" (Middle Power) и ключевого миротворца Евразии. Под руководством президента Астана превратилась в признанного "честного брокера" (Нonest Вroker) мировой политики, способного вести равноправный диалог со всеми центрами силы – от Пекина и Вашингтона до Брюсселя и Анкары.

Особое значение приобрел формат "C5+", в рамках которого лидерство Астаны в Центральной Азии получило официальное признание со стороны ООН и Европейского союза, превратив регион в самостоятельный и влиятельный субъект мировой политики, способный говорить единым голосом на международных форумах.

Миротворческая миссия страны перешла из разряда инициатив в плоскость практического признания: Астанинский процесс по Сирии предотвратил масштабную гуманитарную катастрофу, а казахстанские миротворцы под собственным флагом сегодня выполняют задачи ООН на Голанских высотах.

Экономическая гравитация республики за эти семь лет приобрела качественно иной масштаб, выведя страну в высшую мировую лигу.

Казахстан уверенно вошел в топ-40 крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности, достигнув отметки в 973 миллиарда долларов. Номинальный ВВП вырос в 1,7 раза – с 181,7 млрд долларов в 2019 году до рекордных 305,9 млрд в 2025-м.

Диверсификация перестала быть лозунгом: доля сырьевого сектора в структуре ВВП снизилась до 15-18%, а драйверами стали обрабатывающая промышленность, высокотехнологичное строительство и логистика. Развитие Срединного коридора (Middle Corridor) превратило географическую замкнутость в транзитное преимущество, надежно связав рынки Востока и Запада. Инвестиционный климат подтверждается цифрами: только в 2025 году были подписаны соглашения на сумму более 70 млрд долларов.

Технологический суверенитет и цифровая антропоцентричность стали "нервной системой" нового Казахстана.

Объявленный 2026 год Годом искусственного интеллекта фиксирует лидерство страны в сфере GovTech. Стратегия Digital Qazaqstan вывела республику в число мировых лидеров по уровню развития электронного правительства и финтеха.

Сегодня Казахстан строит "невидимое государство", где услуги оказываются проактивно. Запуск собственного суперкомпьютера и создание экосистемы для AI-технологий превратили страну в региональный цифровой хаб. Экспорт ИТ-услуг демонстрирует феноменальный рост – более чем на 30% ежегодно, а создание национальных платформ обработки данных обеспечивает цифровую независимость страны в эпоху глобальной кибернетической конкуренции.

Цифровизация стала и основой уникальной социальной архитектуры, ориентированной на управление демографическим взрывом. В условиях, когда численность населения превысила 20,5 миллиона человек, Казахстан внедрил Цифровую карту семьи – систему, которая автоматически определяет нуждающихся и оказывает помощь без участия чиновников.

Социальная защита материнства, программа "Национальный фонд – детям" и системное снижение детской бедности до уровня 8-16% стали воплощением идеи справедливого распределения ресурсов.

Важнейшим успехом стала образовательная дипломатия: открытие в стране более 36 филиалов ведущих мировых университетов создало внутри страны интеллектуальный лифт, позволяющий талантливой молодежи получать знания мирового уровня, не покидая страну.

Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева – это период формирования новой национальной идентичности. Главный итог этого сакрального цикла кроется в ментальном сдвиге: общество уходит от психологии ожидания к культуре личной ответственности и созидания.

Экологическая инициатива "Taza Qazaqstan", ставшая символом этого обновления, объединила миллионы граждан вокруг идеи бережного отношения к своей земле. Казахстан вступил в новую эпоху зрелой государственности, доказав свою способность не только адаптироваться к мировым штормам, но и уверенно формировать глобальную повестку дня, выступая надежным якорем стабильности в самом сердце Евразии.