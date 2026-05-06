Полиция обратилась к велосипедистам по важному поводу

Важное обращение к велосипедистам сделали полицейские Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области отметили, что с открытием сезона на дорогах значительно увеличилось количество двухколесного транспорта.

Полиция напоминает: велосипед – это не только средство передвижения, но и источник повышенной ответственности.

Стражи порядка призвали велосипедистов соблюдать пять золотых правил :

Будьте заметными : для этого используйте светоотражающие элементы на одежде и установите фонари на велосипед (белый – спереди, красный – сзади).

: для этого используйте светоотражающие элементы на одежде и установите фонари на велосипед (белый – спереди, красный – сзади). Защита – это не формальность : шлем может спасти вам жизнь при случайном падении.

: шлем может спасти вам жизнь при случайном падении. Спешивайтесь на переходе : пересекайте проезжую часть только пешком, ведя велосипед рядом. Это даст водителям время вас заметить.

: пересекайте проезжую часть только пешком, ведя велосипед рядом. Это даст водителям время вас заметить. Никаких наушников : помните, дорога требует максимального слухового контроля. Сигнал автомобиля или шум двигателя могут предупредить об опасности.

: помните, дорога требует максимального слухового контроля. Сигнал автомобиля или шум двигателя могут предупредить об опасности. Держите дистанцию: избегайте резких маневров и всегда подавайте знаки рукой перед поворотом или остановкой.

И самое главное – помните : соблюдение ПДД – это ваш вклад в общую безопасность, подчеркнули сотрудники ДП.

