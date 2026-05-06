Полиция обратилась к велосипедистам по важному поводу
Важное обращение к велосипедистам сделали полицейские Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
В ДП Павлодарской области отметили, что с открытием сезона на дорогах значительно увеличилось количество двухколесного транспорта.
Полиция напоминает: велосипед – это не только средство передвижения, но и источник повышенной ответственности.
Стражи порядка призвали велосипедистов соблюдать пять золотых правил:
- Будьте заметными: для этого используйте светоотражающие элементы на одежде и установите фонари на велосипед (белый – спереди, красный – сзади).
- Защита – это не формальность: шлем может спасти вам жизнь при случайном падении.
- Спешивайтесь на переходе: пересекайте проезжую часть только пешком, ведя велосипед рядом. Это даст водителям время вас заметить.
- Никаких наушников: помните, дорога требует максимального слухового контроля. Сигнал автомобиля или шум двигателя могут предупредить об опасности.
- Держите дистанцию: избегайте резких маневров и всегда подавайте знаки рукой перед поворотом или остановкой.
И самое главное – помните: соблюдение ПДД – это ваш вклад в общую безопасность, подчеркнули сотрудники ДП.
