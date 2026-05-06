#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Полиция обратилась к велосипедистам по важному поводу

Полиция обратилась к велосипедистам по важному поводу, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 20:14 Фото: Zakon.kz
Важное обращение к велосипедистам сделали полицейские Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области отметили, что с открытием сезона на дорогах значительно увеличилось количество двухколесного транспорта.

Полиция напоминает: велосипед – это не только средство передвижения, но и источник повышенной ответственности.

Стражи порядка призвали велосипедистов соблюдать пять золотых правил:

  • Будьте заметными: для этого используйте светоотражающие элементы на одежде и установите фонари на велосипед (белый – спереди, красный – сзади).
  • Защита – это не формальность: шлем может спасти вам жизнь при случайном падении.
  • Спешивайтесь на переходе: пересекайте проезжую часть только пешком, ведя велосипед рядом. Это даст водителям время вас заметить.
  • Никаких наушников: помните, дорога требует максимального слухового контроля. Сигнал автомобиля или шум двигателя могут предупредить об опасности.
  • Держите дистанцию: избегайте резких маневров и всегда подавайте знаки рукой перед поворотом или остановкой.

И самое главное – помните: соблюдение ПДД – это ваш вклад в общую безопасность, подчеркнули сотрудники ДП.

"Достали пешеходы": велодорожки в Алматы стали причиной конфликта в Казнете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Вторая ракетка Казахстана
23:59, 06 мая 2026
Юлию Путинцеву остановили на втором круге "тысячника" в Риме
Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, самолет
19:07, 20 декабря 2024
Аэропорт Алматы обратился с важным заявлением в связи с непогодой
Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением
18:11, 11 апреля 2024
Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: