Общество

Школьница сорвалась со второго этажа заброшки в Восточном Казахстане

Школьница сорвалась со второго этажа заброшки в Восточном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 19:33 Фото: YK-news.kz
15-летняя девочка гуляла с друзьями по заброшенному зданию в Алтае Восточно-Казахстанской области и сорвалась со второго этажа, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что инцидент произошел 19 апреля в Алтае. Группа подростков отправилась на улицу, где есть заброшенные здания. В одном из них – бывшем хлебозаводе – одна из девочек упала с высоты.

"Несовершеннолетняя 2011 года рождения во время игры по собственной неосторожности, не заметив отверстия в полу, оступилась и упала со второго этажа. В результате падения она получила множественные травмы. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 114 Уголовного кодекса (причинение вреда здоровью по неосторожности). В ходе разбирательства установлен владелец заброшенного здания", – сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в Межрайонную больницу района Алтай.

По информации главврача медучреждения Олжаса Нурекенова, у пострадавшей диагностированы открытая тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга, эпидуральная гематома, открытый вдавленный перелом костей черепа с переходом на основание, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытый перелом четырех ребер и ушиб легкого.

"Девочке проведена операция. Состояние оценивается как крайне тяжелое. По состоянию на 6 мая она все еще находится в реанимации. Транспортировка противопоказана, пациент находится на ИВЛ. Регулярно проводятся консилиумы с участием областных специалистов для коррекции лечения".Олжас Нурекенов

Также в ДП ВКО уточнили, что сотрудники отдела полиции района Алтай совместно с мониторинговой группой регулярно проводят профилактические рейды, чтобы не допустить несчастных случаев среди подростков. Они проверяют дворовые площадки, обследуют открытые колодцы и заброшенные здания – именно такие места чаще всего привлекают детей и при этом представляют серьезную опасность.

По итогам рейдов в Алтае и населенных пунктах района выявлены опасные участки. Информация о них направлена в местные исполнительные органы с требованием принять меры и устранить нарушения.

Кроме того, в рамках уголовного дела в порядке ст. 200 Уголовного-процессуального кодекса РК в адрес госструктур внесено представление об устранении причин и условий, которые могли способствовать происшествию.

16 апреля 2026 года четыре человека пострадали в автосалоне Уральска из-за того, что упали с самодельного подъемного механизма.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
