Туризм и здоровье под угрозой: активисты борются за целебный источник в Мангистау

Жители Магистауской области требуют вернуть уникальный природный источник в госсобственность. Вода богата минералами и, как верят местные, способна избавить от любой боли. Вот только территория вокруг больше напоминает свалку из-за наплыва людей, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, место популярно среди жителей региона как летом, так и зимой. Горячая вода из-под земли не только согревает в морозы, но и обладает уникальными лечебными свойствами, уверены отдыхающие. Однако территория вокруг, напротив, вызывает опасения. Горы мусора, недостроенные здания и жуткий запах. Люди боятся, что антисанитария может вызвать различные заболевания.

"Вода лечит боли в спине и другие заболевания, эффект хороший. Но здесь вокруг очень грязно. Раньше кто-то следил, месяца два-три, а потом вообще исчезли. Нужно создать нормальные условия для людей, чтобы мусор не бросали. Нам бы просто приехать, отдохнуть и немного подлечиться – этого достаточно". Едил Танашев

По словам старожилов, в конце прошлого века геологи искали здесь нефть. Однако вместо нее из скважины забила целебная вода. С тех пор это место известно своими лечебными свойствами. Источник богат минералами, и сегодня сюда приезжает очень много людей в надежде вылечиться. Люди не понимают, почему при такой щедрости природы владелец территории не может создать соответствующие условия. Активисты требуют вернуть эту землю в госсобственность либо передать ее другому, более расторопному, бизнесмену.

"Здесь давно можно было построить хороший курорт. В Мангистау есть прекрасные природные условия, но нет инфраструктуры. Нужно изъять землю у предпринимателя, вернуть на баланс государства, подготовить презентацию и показать потенциальным инвесторам, что у нас есть такое место. Главное – привести территорию в порядок, волонтеры тут убирают, но этого недостаточно. Можно же создать условия и развивать туризм". Активист Азамат Сарсенбаев

В районном акимате о проблеме знают, но просто так забрать участок не могут. Чиновники вынесли владельцу предупреждение с требованием навести порядок на территории. Оказалось, бизнесмен не может продолжить застройку из-за финансовых трудностей.





"Сейчас мы ведем переговоры с владельцем. Он обсуждает сотрудничество с инвесторами из Кореи, но пока они не могут прийти к соглашению по ряду вопросов. Если удастся договориться, строительство планируют начать в этом или следующем году. Здесь собираются построить специализированный санаторий". Замруководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района Бекболат Кабатбаев

Посетители с нетерпением ждут, когда смогут приезжать в санаторий. Люди надеются, что работы не затянутся надолго. В противном случае природный источник может исчезнуть под грудой мусора.

