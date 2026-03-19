#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
События

В Казахстане срочно запускают масштабные поиски воды

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 09:10 Фото: freepik
В Казахстане планируют до 2027 года провести поисково-разведочные работы по выявлению новых источников подземных вод в пяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в областях Жетысу и Улытау. Об этом 19 марта 2026 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

"Работы направлены на расширение ресурсной базы подземных вод и формирование дополнительных источников водоснабжения для населенных пунктов, сельского хозяйства и других отраслей экономики", – пояснили в ведомстве.

Параллельно в 2026 году планируется разработка 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод. Из них девять – в Жамбылской области, три – в Акмолинской области, по четыре – в ЗКО и Туркестанской области, по два – в Мангистауской и Атырауской областях, по одному – в ВКО, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау.

"В целом на территории Казахстана разведано 4803 месторождения подземных вод, предназначенных для питьевого и технического водоснабжения, орошения и иных хозяйственных нужд. Согласно данным государственного баланса, эксплуатационные запасы подземных вод составляют 43,2 млн м³ в сутки, при этом фактическое использование ресурсов составляет около 1,5 млн м³ в сутки, или 3,6% от их общего объема", – рассказали в Минводных ресурсов.

В структуре разведанных запасов 21,2 млн м³ в сутки приходится на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 2,4 млн м³ в сутки предназначены для производственно-технических нужд, а 19,6 млн м³ в сутки могут быть использованы для целей орошения.

"В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и климатических изменений развитие потенциала подземных вод рассматривается как одно из ключевых направлений обеспечения устойчивого водопользования. Несмотря на большой потенциал подземных водных ресурсов, значительная их часть остается недостаточно изученной. В этой связи Министерством водных ресурсов и ирригации инициирована разработка Концепции комплексного использования подземных вод, направленной на формирование современной системы управления подземными водными ресурсами. Реализация данной концепции позволит повысить эффективность освоения подземных вод, обеспечить рациональное и устойчивое водоснабжение населенных пунктов и отраслей экономики, а также будет способствовать сохранению и воспроизводству водного фонда", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

16 марта Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана отчиталось о ситуации, сложившейся на водохранилищах страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
В Казахстане изменили список моногородов: какой исключен
09:24, Сегодня
В Казахстане обнаружены сотни новых источников воды
В Казахстане разведано более 4,8 тысячи месторождений подземных вод
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сборную Казахстана по футзалу разгромили в отборе на Евро
Клуб казахстанского миллиардера сенсационно обыграл экс-участника АПЛ в Первой лиге Англии
Очередной аншлаг зафиксирован в матче КПЛ-2026
В КФФ признали два ошибочных решения судей во втором туре КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: