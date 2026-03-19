В Казахстане срочно запускают масштабные поиски воды

В Казахстане планируют до 2027 года провести поисково-разведочные работы по выявлению новых источников подземных вод в пяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в областях Жетысу и Улытау. Об этом 19 марта 2026 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

"Работы направлены на расширение ресурсной базы подземных вод и формирование дополнительных источников водоснабжения для населенных пунктов, сельского хозяйства и других отраслей экономики", – пояснили в ведомстве.

Параллельно в 2026 году планируется разработка 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод. Из них девять – в Жамбылской области, три – в Акмолинской области, по четыре – в ЗКО и Туркестанской области, по два – в Мангистауской и Атырауской областях, по одному – в ВКО, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау.

"В целом на территории Казахстана разведано 4803 месторождения подземных вод, предназначенных для питьевого и технического водоснабжения, орошения и иных хозяйственных нужд. Согласно данным государственного баланса, эксплуатационные запасы подземных вод составляют 43,2 млн м³ в сутки, при этом фактическое использование ресурсов составляет около 1,5 млн м³ в сутки, или 3,6% от их общего объема", – рассказали в Минводных ресурсов.

В структуре разведанных запасов 21,2 млн м³ в сутки приходится на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 2,4 млн м³ в сутки предназначены для производственно-технических нужд, а 19,6 млн м³ в сутки могут быть использованы для целей орошения.

"В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и климатических изменений развитие потенциала подземных вод рассматривается как одно из ключевых направлений обеспечения устойчивого водопользования. Несмотря на большой потенциал подземных водных ресурсов, значительная их часть остается недостаточно изученной. В этой связи Министерством водных ресурсов и ирригации инициирована разработка Концепции комплексного использования подземных вод, направленной на формирование современной системы управления подземными водными ресурсами. Реализация данной концепции позволит повысить эффективность освоения подземных вод, обеспечить рациональное и устойчивое водоснабжение населенных пунктов и отраслей экономики, а также будет способствовать сохранению и воспроизводству водного фонда", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

