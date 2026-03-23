События

В Алматинской области 1500 человек приняли участие в акции "Мөлдір бұлақ"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 16:12 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области в широком формате проведена экологическая акция "Мөлдір бұлақ", направленная на сохранение и восстановление природных источников воды региона, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие около 1500 человек, высажено более 300 саженцев деревьев, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В рамках акции проведены работы по очистке и благоустройству ряда значимых родников. В частности, в селе Еңбек Енбекшиказахского района родник приведен в надлежащее состояние: выполнены работы по его очистке, благоустройству прилегающей территории, высадке деревьев и установке ограждения. В предгорной зоне Малыбайского сельского округа очищены исток и русло родника "Шилі бастау", используемого преимущественно для водопоя скота, что позволило улучшить его природное состояние. В Каражотинском сельском округе проведена очистка исторически значимого родника "Диірмен базы", восстановлены его исток и водоток. Вблизи села Тауқаратұрық очищен родник "Құртты", выполнены необходимые санитарные работы. Кроме того, особое внимание уделено одному из сакральных объектов Талгарского района – роднику "Әлмерек баба", подчеркнута его природная и духовная значимость.

Фото: акимат Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев принял участие в церемонии открытия родника "Киелі" в Тургенском ущелье Иле-Алатауского государственного национального природного парка, где также высадил деревья и поддержал работы по очистке источника.

Глава региона отметил, что акция реализуется в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: акимат Алматинской области

"Вода – источник жизни и основа благополучия. Для Алматинской области, где значительная часть населенных пунктов расположена в предгорной зоне, каждый родник имеет стратегическое значение. Вопросы рационального использования и сохранения чистоты водных ресурсов являются приоритетными на государственном уровне. Отрадно, что жители региона активно участвуют в данной работе. Реализация данных мероприятий не будет ограничена разовой акцией. Работа по благоустройству родников, высадке деревьев и обеспечению их санитарного состояния будет продолжена на системной основе", – отметил аким области, выразив благодарность участникам и подчеркнув символичность проведения акции в период празднования Наурыза.

Фото: акимат Алматинской области

Генеральный директор РГП "Казсушар" Ануар Ускенбаев сообщил, что в текущем году традиционная акция проведена в расширенном формате, подчеркнув, что бережное отношение к водным ресурсам и окружающей среде является общей ответственностью.

В мероприятии приняли активное участие жители различных возрастных категорий – от старшего поколения до молодежи, продемонстрировав высокий уровень экологической культуры и ответственное отношение к природе. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивое использование родников в интересах населения и окажет положительное влияние на развитие хозяйственной деятельности.

Фото: акимат Алматинской области

Проведение подобных экологических акций способствует не только сохранению окружающей среды, но и формированию экологического сознания общества. В дальнейшем данная работа в Алматинской области будет продолжена на системной основе.

Айсулу Омарова
