#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

После несчастного случая на работе молодой монтер прикован к постели, а работодатель выплатил 150 тысяч тенге

Вред здоровью на производстве, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 02:29 Фото: akorda.kz
В актюбинской компании по строительству и ремонту железных дорог 21-летнего Дилхана Аймагамбетова прижало грузом к бетонной стене, работодатель приобрел ему специальную кровать и выплатил 150 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В результате производственной травмы парень полгода прикован к постели, передает "КТК". Он не может двигаться и не знает, сможет ли вообще когда-нибудь встать на ноги. Из-за своей нынешней беспомощности ему стыдно и тяжело принимать новую реальность, ведь Дилхан полностью зависит от помощи близких.

Монтер, работал в компании по строительству и ремонту железных дорог. Со слов парня, к опасным работам его допустили без подготовки. Якобы руководство настояло на разгрузке железобетонных шпал, несмотря на отсутствие допуска и техники безопасности. Во время работ груз сорвался и парня прижало к бетонной стене.

"Ему даже скорую не вызвали на месте. Посадили на такси и привезли в таком виде в актюбинскую больницу со станции Никельтау. Это почти полтора часа он ехал с адскими болями. Сразу в реанимацию положили. Провели операцию по перелому таза в пяти местах, но сделали ее неудачно. Он до сих пор не может двигаться", – рассказала его тетя Айгуль Сундетпаева.

У парня множественные переломы костей таза и повреждение мочевого канала. Врачи не дают точных прогнозов. Предварительно восстановление может занять годы, если вообще будет возможно. Тем временем родные пытаются привлечь работодателя к ответственности.

Первоначально в инспекции труда пришли к выводу, что виноваты обе стороны. Однако после жалоб дело решили пересмотреть.

"В комитете главный специалист дал свою оценку, что, да, расследование произведено с грубейшей неосторожностью. Без участия специалистов в этой сфере. Теперь у нас будет проводиться новое расследование, с привлечением специалиста ЧС. Будет новая оценка дана", – рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.

Работодатель Дилхана ситуацию не комментирует. По словам семьи, за все это время компания ограничилась минимальной помощью: приобрели специальную кровать и выплатили 150 тыс. тенге. Родные считают, этого недостаточно, и требуют полноценной компенсации.

Парню предстоит операция в Астане. Родные сомневаются, сможет ли парень выдержать перелет и как пройдет дальнейшее лечение. Все расходы семья пока несет самостоятельно. При этом оформить инвалидность пострадавший до сих пор не может.

После гибели 13-летнего подростка в Астане судят врача-анестезиолога.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: