После несчастного случая на работе молодой монтер прикован к постели, а работодатель выплатил 150 тысяч тенге

В актюбинской компании по строительству и ремонту железных дорог 21-летнего Дилхана Аймагамбетова прижало грузом к бетонной стене, работодатель приобрел ему специальную кровать и выплатил 150 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В результате производственной травмы парень полгода прикован к постели, передает "КТК". Он не может двигаться и не знает, сможет ли вообще когда-нибудь встать на ноги. Из-за своей нынешней беспомощности ему стыдно и тяжело принимать новую реальность, ведь Дилхан полностью зависит от помощи близких.

Монтер, работал в компании по строительству и ремонту железных дорог. Со слов парня, к опасным работам его допустили без подготовки. Якобы руководство настояло на разгрузке железобетонных шпал, несмотря на отсутствие допуска и техники безопасности. Во время работ груз сорвался и парня прижало к бетонной стене.

"Ему даже скорую не вызвали на месте. Посадили на такси и привезли в таком виде в актюбинскую больницу со станции Никельтау. Это почти полтора часа он ехал с адскими болями. Сразу в реанимацию положили. Провели операцию по перелому таза в пяти местах, но сделали ее неудачно. Он до сих пор не может двигаться", – рассказала его тетя Айгуль Сундетпаева.

У парня множественные переломы костей таза и повреждение мочевого канала. Врачи не дают точных прогнозов. Предварительно восстановление может занять годы, если вообще будет возможно. Тем временем родные пытаются привлечь работодателя к ответственности.

Первоначально в инспекции труда пришли к выводу, что виноваты обе стороны. Однако после жалоб дело решили пересмотреть.

"В комитете главный специалист дал свою оценку, что, да, расследование произведено с грубейшей неосторожностью. Без участия специалистов в этой сфере. Теперь у нас будет проводиться новое расследование, с привлечением специалиста ЧС. Будет новая оценка дана", – рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.

Работодатель Дилхана ситуацию не комментирует. По словам семьи, за все это время компания ограничилась минимальной помощью: приобрели специальную кровать и выплатили 150 тыс. тенге. Родные считают, этого недостаточно, и требуют полноценной компенсации.

Парню предстоит операция в Астане. Родные сомневаются, сможет ли парень выдержать перелет и как пройдет дальнейшее лечение. Все расходы семья пока несет самостоятельно. При этом оформить инвалидность пострадавший до сих пор не может.

