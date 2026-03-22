#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Вышел рейтинг городов Казахстана с самым грязным и чистым воздухом

Воздух в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 07:00 Фото: Zakon.kz
Несколько городов Казахстана попали в антирейтинг по загрязненности воздуха, а также стали известны города с чистым воздухом, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что дышат самым грязным воздухом в стране жители Караганды. Только за февраль специалисты Казгидромета зафиксировали там 55 случаев высокого загрязнения атмосферы. При этом город попадает в антирейтинг уже второй раз за год, передает "КТК".

Помимо Караганды, лидерами антирейтинга стали Сатпаев и Абай. Высокий уровень загрязнения зафиксировали в девяти городах, включая Алматы, Астану и Усть-Каменогорск.

"Повышенные показатели отмечены еще в 18 городах. В их числе Шымкент, Актобе, Атырау", – говорится в репортаже.

Самым чистым воздухом дышат жители Кокшетау, Уральска, Кызылорды и еще 36 населенных пунктов по всей стране.

Всего наблюдения проводились в 69 городах и поселках. С помощью автоматической системы специалисты измерили содержание вредных веществ в воздухе на 174 постах.

А жители Магистауской области требуют вернуть уникальный природный источник в госсобственность. С их слов территория источника сейчас напоминает свалку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Грязный воздух прогнозируют в двух городах Казахстана
09:14, 07 марта 2026
Грязный воздух прогнозируют в двух городах Казахстана
Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник
20:09, 07 сентября 2025
Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник
Не Алматы: стало известно, в каком городе Казахстана – самый грязный воздух
15:05, 22 января 2026
Не Алматы: стало известно, в каком городе Казахстана – самый грязный воздух
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Майами
06:40, Сегодня
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Майами
Команда казахстанского вратаря одержала победу в матче канадской лиги
06:13, Сегодня
Команда казахстанского вратаря одержала победу в матче канадской лиги
Евлоев высказался о победе над Мёрфи: Мне необязательно бороться, чтобы выигрывать
05:45, Сегодня
Евлоев высказался о победе над Мёрфи: Мне необязательно бороться, чтобы выигрывать
Нани прокомментировал разгромное поражение "Актобе" от "Елимая"
05:14, Сегодня
Нани прокомментировал разгромное поражение "Актобе" от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: