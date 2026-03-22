Вышел рейтинг городов Казахстана с самым грязным и чистым воздухом

Несколько городов Казахстана попали в антирейтинг по загрязненности воздуха, а также стали известны города с чистым воздухом, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что дышат самым грязным воздухом в стране жители Караганды. Только за февраль специалисты Казгидромета зафиксировали там 55 случаев высокого загрязнения атмосферы. При этом город попадает в антирейтинг уже второй раз за год, передает "КТК".

Помимо Караганды, лидерами антирейтинга стали Сатпаев и Абай. Высокий уровень загрязнения зафиксировали в девяти городах, включая Алматы, Астану и Усть-Каменогорск.

"Повышенные показатели отмечены еще в 18 городах. В их числе Шымкент, Актобе, Атырау", – говорится в репортаже.

Самым чистым воздухом дышат жители Кокшетау, Уральска, Кызылорды и еще 36 населенных пунктов по всей стране.

Всего наблюдения проводились в 69 городах и поселках. С помощью автоматической системы специалисты измерили содержание вредных веществ в воздухе на 174 постах.

