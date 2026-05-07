Поиски закончились трагедией: тело пропавшего ребенка нашли в Риддере

В Риддере возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Тело пропавшего накануне школьника обнаружили в ходе поисковых работ утром 6 мая 2026 года, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Noks.kz, вечером 5 мая в социальных сетях распространилась информация о пропаже ученика одной из школ Риддера.

Сообщалось, что мальчик вышел из дома в районе Таловки и исчез. Уже утром стало известно, что школьника нашли погибшим.

В отделе полиции подтвердили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что школьница сорвалась со второго этажа заброшки в Восточном Казахстане.