Поиски закончились трагедией: тело пропавшего ребенка нашли в Риддере
В Риддере возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Тело пропавшего накануне школьника обнаружили в ходе поисковых работ утром 6 мая 2026 года, передает Zakon.kz.
Как пишет издание Noks.kz, вечером 5 мая в социальных сетях распространилась информация о пропаже ученика одной из школ Риддера.
Сообщалось, что мальчик вышел из дома в районе Таловки и исчез. Уже утром стало известно, что школьника нашли погибшим.
В отделе полиции подтвердили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.
Ранее сообщалось, что школьница сорвалась со второго этажа заброшки в Восточном Казахстане.
