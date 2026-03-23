Общество

Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах

Миротворцы отмечают Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 15:20 Фото: gov.kz
Казахстанские военнослужащие, участвующие в миротворческой миссии ООН на Голанских высотах, провели культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Контингент из 139 человек уже около года выполняет задачи по обеспечению стабильности и безопасности в зоне ответственности, пишет пресс-служба МО РК. Празднование прошло в атмосфере дружбы и взаимного уважения. Миротворцы представили национальные традиции, обычаи и символику Наурыза, связанную с обновлением и началом нового жизненного цикла.

На мероприятие пригласили представителей международных контингентов, включая военнослужащих из Непала, Индии и Уругвая, а также офицеров миссий ООН: Сил по наблюдению за разъединением (UNDOF) и Органа по наблюдению за перемирием (UNTSO). Гости познакомились с казахстанской культурой, попробовали национальные блюда и приняли участие в праздничной программе.

Проведение Наурыза в многонациональной среде миротворческой миссии подчеркнуло приверженность казахстанских военных принципам мира, сотрудничества и уважения культурного разнообразия.

В марте в Казахстане начался призыв в армию. Что нужно знать казахстанцам – читайте по ссылке.

