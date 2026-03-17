Общество

Начался призыв в армию: что нужно знать казахстанцам

воинская часть в РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:21 Фото: МО РК
В Министерстве обороны (МО) РК 17 марта 2026 года рассказали детали о начале в стране призыва на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства 16 марта. Как отмечают в МО, у соответствии с указом с 17 марта текущего года городские и районные призывные комиссии под председательством заместителей акимов приступили к призыву граждан на срочную воинскую службу.

"До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них свыше 11 тыс. человек будут направлены в Вооруженные силы, более 7 000 – в Национальную гвардию, 2 000 – в Пограничную службу КНБ, около 400 – в Министерство по чрезвычайным ситуациям и 300 – в Службу государственной охраны", – рассказал начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК генерал-майор Алмас Исабеков.

срочники в РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:21

Фото: МО РК

Он напомнил, что повестки направляются с помощью SMS-сообщений и уведомлений на портале eGov, не менее чем за три дня до даты явки. Такое сообщение считается официальной повесткой, и получивший его парень обязан явиться в военный комиссариат или на призывной пункт.

Также МО реализует проект "Smart военкомат", предусматривающий автоматизацию процессов воинского учета.

"Система обеспечивает персональный учет призывников и военнообязанных, автоматическую постановку граждан на учет при смене места жительства, приписку 17-летних юношей, а также автоматическое предоставление отсрочек и освобождений от призыва. В 2025 году таким образом предоставлено более 457 тысяч отсрочек. Приказы о призыве оформляются в электронном формате, что позволяет автоматически направлять сведения в кредитные бюро для предоставления военнослужащим кредитных каникул", - отметили в военном ведомстве.

Также внедрена интеграция с медицинской системой "Е-Медосмотр", используемой при медицинском освидетельствовании призывников. Сейчас цифровой медосмотр применяют в Астане, Шымкенте, Алматинской и Западно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу.

срочник в РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:21

Фото: МО РК

Напомнили в МО и о том, что срочникам предоставляются кредитные каникулы и возможность поступления в высшие учебные заведения на госгранты без учета результатов ЕНТ.

Более 20 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы по основному долгу и вознаграждению на общую сумму около 8,8 млрд тенге. Кроме того, во время службы солдаты могут получить рабочие специальности в учебных центрах подготовки младших специалистов видов Вооруженных сил.

В завершение Алмас Исабеков подчеркнул, неявка в местные органы военного управления без уважительной причины влечет ответственность, предусмотренную законом. В зависимости от обстоятельств, к человеку могут применить меры административного воздействия. А в случае умышленного уклонения от призыва предусмотрена ответственность в рамках уголовного законодательства.

Ранее в МО предупредили казахстанцев о незаконности услуг по "освобождению от армии".

