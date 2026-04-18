События

Третий миротворческий контингент Казахстана готов к отправке на Голанские высоты

военные, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 10:00
Третий национальный миротворческий контингент Казахстана подтвердил готовность к отправке на Голанские высоты в рамках миссии ООН, сообщает Zakon.kz.

Готовность военнослужащих оценил заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков во время рабочей поездки в Алматинский гарнизон, сообщили в Минобороны РК 18 апреля 2026 года.

В учебном центре "Бітімгер" ему показали полный цикл подготовки контингента. Военнослужащие проходят тактическую, специальную, медицинскую и языковую подготовку, а также учатся действовать в многонациональной среде по международным стандартам.

Особое внимание уделяют взаимодействию с иностранными подразделениями и работе в условиях повышенной ответственности.

Мустабеков ознакомился с учебной базой центра, условиями службы и организацией процесса. Ему также представили современную экипировку миротворцев и нормы обеспечения личного состава.

По итогам визита он отметил высокий уровень подготовки военнослужащих. От имени оборонного ведомства личному составу был вручен ценный подарок.

Миссия ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах действует с 1974 года. Казахстан участвует в ней в формате самостоятельного национального контингента с 2024 года.

Международный имидж и бесценный опыт: почему Казахстан участвует в миротворческих миссиях ООН

В феврале казахстанским миротворцам вручили медали ООН.

Мухит Турсынали
