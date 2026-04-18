Третий миротворческий контингент Казахстана готов к отправке на Голанские высоты

Третий национальный миротворческий контингент Казахстана подтвердил готовность к отправке на Голанские высоты в рамках миссии ООН, сообщает Zakon.kz.

Готовность военнослужащих оценил заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков во время рабочей поездки в Алматинский гарнизон, сообщили в Минобороны РК 18 апреля 2026 года.

В учебном центре "Бітімгер" ему показали полный цикл подготовки контингента. Военнослужащие проходят тактическую, специальную, медицинскую и языковую подготовку, а также учатся действовать в многонациональной среде по международным стандартам.

Особое внимание уделяют взаимодействию с иностранными подразделениями и работе в условиях повышенной ответственности.

Мустабеков ознакомился с учебной базой центра, условиями службы и организацией процесса. Ему также представили современную экипировку миротворцев и нормы обеспечения личного состава.

По итогам визита он отметил высокий уровень подготовки военнослужащих. От имени оборонного ведомства личному составу был вручен ценный подарок.

Миссия ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах действует с 1974 года. Казахстан участвует в ней в формате самостоятельного национального контингента с 2024 года.

В феврале казахстанским миротворцам вручили медали ООН.