Сотни жителей Западно-Казахстанской области пострадали от укусов собак

В Западно-Казахстанской области за первые два месяца 2026 года жертвами укусов собак стали 262 человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Zakon.kz.

Как пишет 23 марта 2026 года издание "Мой город", всего за отчетный период за медицинской помощью после укусов, царапин и ослюнения животными обратились 417 жителей области. Это на 78 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, 68% всех травм нанесены собаками, а 23,8% пострадавших получили повреждения от кошек. Также зафиксировано 20 случаев травмирования людей крупным рогатым скотом. Особую тревогу вызывает тот факт, что среди пострадавших в текущем году – 90 детей.

В ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания бешенством среди населения области не зарегистрировано. Все 417 обратившихся своевременно получили необходимую помощь и прошли курс антирабической вакцинации.

Тем не менее специалисты напоминают, бешенство – это смертельно опасное вирусное заболевание, которое не поддается лечению и ежегодно уносит жизни до 500 тысяч человек по всему миру. Единственным способом предотвратить летальный исход является незамедлительное обращение в медицинское учреждение сразу после инцидента.

Ранее казахстанцы в соцсетях жаловались на агрессивных собак.