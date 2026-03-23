Общество

Сотни жителей Западно-Казахстанской области пострадали от укусов собак

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 00:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Западно-Казахстанской области за первые два месяца 2026 года жертвами укусов собак стали 262 человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Zakon.kz.

Как пишет 23 марта 2026 года издание "Мой город", всего за отчетный период за медицинской помощью после укусов, царапин и ослюнения животными обратились 417 жителей области. Это на 78 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, 68% всех травм нанесены собаками, а 23,8% пострадавших получили повреждения от кошек. Также зафиксировано 20 случаев травмирования людей крупным рогатым скотом. Особую тревогу вызывает тот факт, что среди пострадавших в текущем году – 90 детей.

В ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания бешенством среди населения области не зарегистрировано. Все 417 обратившихся своевременно получили необходимую помощь и прошли курс антирабической вакцинации.

Тем не менее специалисты напоминают, бешенство – это смертельно опасное вирусное заболевание, которое не поддается лечению и ежегодно уносит жизни до 500 тысяч человек по всему миру. Единственным способом предотвратить летальный исход является незамедлительное обращение в медицинское учреждение сразу после инцидента.

Ранее казахстанцы в соцсетях жаловались на агрессивных собак.

Канат Болысбек
Читайте также
212 алматинцев пострадали от укусов клещей с начала весны
12:22, 23 апреля 2024
Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области
18:10, 21 апреля 2024
Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области
Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала
10:26, 22 сентября 2025
Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала
Читайте также
Анонсировано участие братьев Оралбай и Сабырхан на чемпионате Азии по боксу
00:10, 24 марта 2026
Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Испании
23:30, 23 марта 2026
Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Испании
В команде Джошуа сообщили примерные сроки возвращения Энтони в ринг
23:04, 23 марта 2026
В команде Джошуа сообщили примерные сроки возвращения Энтони в ринг
Клуб КПЛ может остаться без главного тренера
22:33, 23 марта 2026
Клуб КПЛ может остаться без главного тренера
