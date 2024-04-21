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Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области

Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 18:10 Фото: gov.kz
Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК 21 апреля сообщила о ситуации на водохранилищах в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано 217 млн кубометров воды, это 83,4% от общего объема.

"Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 91%, это 101 млн кубометров воды. В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 104,6 млн кубометров воды, это 67% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды в реке Жайык в городе Уральск составляет 854 см. Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 733 см. Уровень реки Деркул у поселка Белес составляет 239 см.

"Специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ", – заключили в министерстве.

21 апреля в Уральске из-за поднятия уровня воды в реке Жайык произошел перелив через самодельную дамбу.


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