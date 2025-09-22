Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала

Военнослужащий из Павлодара стал жертвой вымогательства – задержаны двое подозреваемых. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции (ДП).

Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области уточнил, что двое жителей областного центра на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Также установлено, что задержанные ранее уже находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений.

"В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам". Болат Нурсеитов

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности.

"Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности", – обещают в ведомстве.

