События

Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала

военнослужащий, Павлодар, полиция, задержания, криминал, вымогательство, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:26 Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Военнослужащий из Павлодара стал жертвой вымогательства – задержаны двое подозреваемых. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции (ДП).

Болат Нурсеитов, первый заместитель начальника ДП Павлодарской области уточнил, что двое жителей областного центра на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Также установлено, что задержанные ранее уже находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений.

"В настоящее время оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам".Болат Нурсеитов

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности.

"Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности", – обещают в ведомстве.

19 сентября 2025 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана и украинские силовики провели масштабную спецоперацию по ликвидации крупного мошеннического call-центра в Киеве. Там "работали" порядка 30 человек.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
